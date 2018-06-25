Вода на тренировках: нужно ли пить?

Водный баланс организма — это важный показатель, без которого невозможно нормальное существование человека. Если что-то в организме идет не так, то тело всячески проявляет это. При низком балансе воды появляется обезвоживание и пересыхание. Чем больше жидкости в организме, тем тело выглядит здоровее и моложе. Если сравнивать, то в новорожденном ребенке 90% воды, а в пожилом возрасте этот показатель снижается до 55%. Поэтому проявляются возрастные изменения.

Значение водного баланса

Важно, чтобы уровень жидкости всегда поддерживался. Недостаток воды вызывает отрицательный показатель. Он провоцирует похудение, повышение вязкости крови, нарушение дыхания, высокую температуру тела. Излишнее употребление напитков также негативно влияет на организм. Появляются проблемы сердечно-сосудистой системы, ухудшается пищеварение, почки усиленно работают, тело ослабевает.

Вода нужна для нормального функционирования систем:

Мозга.

Нервной.

Кровотока.

Пищеварения.

Дыхания.

Оптимальным балансом считается, когда человек тратит и получает одинаковое количество воды.

Для поддержания нормы нужно употреблять 2-2,5 литра жидкости. Рекомендуется пить минеральные напитки. Они быстрее восстанавливают баланс, лучше влияют на здоровье.

Когда появляется жажда?

Жажда — это признак того, что организму нужна жидкость. Физиологическое ощущение относится к классу общих чувств. Появляется симптом, когда тело теряет воду через кожу, легкие и почки. Особенно сильно обостряется чувство в жаркое время года, при физической или умственной работе и в возбужденном состоянии. Исследования по этому вопросу появления жажды проводил Barry Popkin.

Потерю жидкости нужно регулярно возмещать, чтобы не было обезвоживания. Жажда проявляется не сразу. Когда содержание жидкости падает до минимального уровня, то появляется нужда в пополнении запасов. Зачастую она проявляется в пересыхании ротовой полости.

Разные методы исследования вопроса появления жажды позволили выделить несколько причин. К естественным относится:

Испарение воды с потом.

Высокая температура.

Сухой воздух.

Мягкая или жесткая вода.

Мочегонная еда.

Острые и соленые блюда.

Также выделяют патологические причины появления неприятного чувства:

Недостаток воды и солей в организме.

Употребление лекарств.

Злоупотребление алкоголем, кофе и солями.

Жажда может быть симптомом серьезных заболеваний — диабета, травм головы, ожогов, инфекций, обезвоживания, кровотечения, проблемы с печенью или почками.

Вода на тренировках

Человек пьет воду, когда ощущает жажду или самовольно для поддержания баланса жидкости. В течение дня нужно выпивать минимум 1,5 литра и максимум 2,5. Пропорции определяются индивидуально, в зависимости от затраченных сил, здоровья человека и его веса.

Употребление напитков при 60-минутной фитнес-тренировке обязательно. При активных занятиях усиливается кровообращение, повышается температура тела и мышцы перегреваются. Организм охлаждает себя внутренними запасами, которые потом нужно возместить.

При желании похудеть вода — это главный спутник на тренировках. Недостаток влаги снижает сжигание жира. Во время набора мышечной массы напитки тоже важны. Если не пить воду, то ухудшается обмен веществ и употребление белка становится бессмысленным.

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На тему напитков и тренировок проводилось множество проверок и анализов. Результаты исследований показали, что эффективность занятий вдвое уменьшается, если не пополнять баланс жидкости. Организм сам подсказывает, когда нужно употребить воду. Перед самим занятием не рекомендуется много пить, так как упражнения будут даваться тяжело.

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