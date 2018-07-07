Разбавляй и властвуй: можно ли кидать лед в вино

Колонка Алекса, шеф-сомелье London Restaurant group в Сочи (Магеллан, «Как в Москве», Хмели-Сунели, Syndicate) о том, как вести себя летом на верандах.

Вино и лед в него

Все вокруг только и говорят, что это варварство и нельзя так! А я говорю, что можно — никто не умрет, сто раз так делал. В 8 случаях из 10 в ресторане вам подадут вино неправильной температуры: либо слишком охлажденное красное, либо недостаточно охлажденное белое, а как сервируют шампанское, которое должно подаваться при 7 градусах лучше вообще нахерпомолчать. Правило простое — если вам жарко и вы решились на бокал белого или игристого и вам хочется пить его со льдом — пейте, никто не против. А я даже за. Потому что знаю, что так вы будете медленнее пьянеть, выпьете больше, и обезвоживания у вас не произойдет. А самочувствие гостя для меня очень важно, я же искренне люблю вас. И ваши деньги. Простое вино лед не испортит, а сложное вы сами ничем разбавлять не будете. Или будете. А я даже за. Потому что…

Апероль. Который спритц

По классике смешиваются из самого апероля, просекко, газировки и льда с долькой апельсина. Но газировка тут от бедности духа, поэтому всем передовым миксологам и просто любителям аперольки строго рекомендую отбросить лукавство и делать 50/50 коктейля на игристое со льдом, но без минералки. Во-первых, так легче смешивать и считать пропорции, а во-вторых, зачем нам вода там, где уже есть лед? Будьте честны со своим аперолем.

Виски, лед и рок-н-ролл

Тут только одно правило — ты не должен позволять трогать свою женщину и разрешать кому-то добавлять лед в свой виски, делай это всегда сам. Виски будет благодарен, а женщин никто не спрашивает.

Чаевые для сомелье