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Осторожно, витамины: не всем людям свежие фрукты и овощи идут на пользу
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Осторожно, витамины: не всем людям свежие фрукты и овощи идут на пользу 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Лето — благодатное время для тех, кто старается вести здоровый образ жизни. Благодаря обилию качественных овощей, фруктов и ягод можно скорректировать свой рацион питания и сделать его максимально витаминным. Однако и здесь могут подстерегать опасности.
Ягоды. Специалисты утверждают, что ягоды наиболее богаты витаминами. Особенно черная смородина, в которой содержится огромное количество витамина С. Кстати, он сохраняется в ягодах, даже если их заморозить. Весьма полезна организму красная смородина, выводящая токсины. Улучшить зрение поможет черника, содержащая полифенолы антоцианы и витамин А. Сохранить молодость — голубика, богатая антиоксидантами. Малина и земляника укрепляют иммунную систему организма. Вишня и черешня помогут нормализовать давление и холестерин, избежать формирования тромбов и укрепят сердце и сосуды.
Фрукты. Свежие яблоки богаты витамином С. Персики, абрикосы и нектарины содержат витамин А. В дынях есть фолиевая кислота, которая благотворно влияет на нервную систему человека.
Овощи и зелень. В летний период нужно стараться включать в блюда свежую зелень: укроп, петрушку, базилик, мяту. Все красные овощи богаты витамином А и С. Перец и капуста необходимы для острого зрения и крепости костей.
Наталья Гришина, к. м. н., врач гастроэнтеролог, диетолог:
— Свежие ягоды, фрукты и овощи богаты витаминами и клетчаткой. Взрослому здоровому человеку нужно есть в сутки не менее четырехсот граммов такой пищи. Это отличная профилактика рака толстой и прямой кишки. Во многих ягодах, например в шелковице, содержится антиоксидант ресвератрол, который препятствует старению. Но не всем людям свежие фрукты и овощи идут на пользу. Если после потребления растительной пищи вы ощущаете вздутие живота, метеоризм, появляется жидкий стул, изжога, отрыжка, боли в животе — значит, сырые ягоды, фрукты, овощи и зелень нужно ограничить или исключить из рациона. Хотя бы на время лечения. Иначе это может вызвать обострение панкреатита, гастрита, язвы желудка. Если желудочно-кишечный тракт находится в стрессе, то ему тяжело переваривать пищу, богатую клетчаткой. Если у человека имеется гастрит, то ягоды и фрукты, а также овощи, содержащие кислоты, могут вызывать раздражающее действие. Например, в составе томатов есть множество органических кислот: янтарная, винная, гликолевая, яблочная, лимонная. Людям, страдающим болезнями ЖКТ, рекомендуется есть термически обработанную растительную пищу: варить, запекать, делать на пару. Если вы почувствовали неприятные ощущения, после того как съели много ягод или овощей, рекомендуется обратиться к гастроэнтерологу.
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