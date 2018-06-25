Пищевая аллергия: особенности болезни

СодержаниеПищевая аллергия и реакция организмаКакое возможно лечение данного состояния?Анафилактический шокОсобенности некоторых аллергеновКак помочь таким пациентам?Пищевая непереносимость

Что такое пищевая аллергия? Это иммуноопосредованный ответ, который возникает только при приеме пищи. Диагноз пищевой аллергии требует доказательств сенсибилизации и специфических симптомов при контакте с определенной пищей.

MedAboutMe выяснял, какая бывает пищевая аллергия.

Пищевая аллергия и реакция организма

Ответ организма при пищевой аллергии бывает IgE-опосредованный, не IgE-опосредованный и смешанный.

Пищевая аллергия у детей чаще возникает на коровье молоко, яйца, арахис, соя, орехи, рыбу, морепродукты, пшеницу (85% всех аллергий). У взрослых — на арахис, орехи, морепродукты.

При IgE-опосредованной пищевой аллергии симптомы начинают развиваться через несколько минут и полностью реализуются через 2 часа, 80% — это кожные реакции. Самое же серьезное проявление-анафилаксия.

Разновидностью IgE-опосредованной пищевой аллергии является так называемая оральная аллергия (пищевая пыльцевая аллергия). Триггером при этом выступают определенные фрукты и овощи. Симптомы затрагивают губы, рот, горло. Возникает отек, жжение, зуд, могут быть пузыри. Заболевание обусловлено схожестью аллергенов овощей и фруктов с березой и амброзией. Страдают 2% населения и 50—90% людей с врожденным поллинозом.

Для некоторых аллергенов возможен перекрест:

Береза: яблоко, персик, слива, вишня, абрикос, миндаль, морковь, сельдерей, петрушка, фундук. Амброзия: дыня, огурец, цукини, банан, киви. Полынь: сельдерей, морковь, петрушка, перец, горчица, цветная капуста, брокколи, чеснок, лук. Садовая трава: дыня, арахис, картошка, томат. Тимофеевка: апельсин. Латекс: банан, авокадо, каштан, киви, томат, болгарский перец. Лечение аллергии Какое возможно лечение данного состояния?

Очищение овощей и фруктов перед употреблением, так как аллергены, в основном, содержатся в кожуре. Кулинарная обработка продуктов перед употреблением. Конечно, необходимо стараться избегать известных аллергенов. При необходимости возможно назначение антигистаминных препаратов.

Анафилактический шок Как было сказано выше, самым грозным проявлением пищевой аллергии является анафилаксия — острая опасная для жизни реакция на определенный аллерген, сопровождающаяся отеком, удушьем, спазмом мышц. Существуют специфические критерии анафилактического шока:

Появление заболевания через минуты или часы с вовлечением кожи и слизистых (крапивница, зуд, отек губ, языка, уздечки). Дыхательные нарушения, снижение давления, проявления органной недостаточности, схваткообразные боли в животе, рвота.

За рубежом люди, страдающие анафилаксией, носят с собой автоинжектор адреналина с инструкцией, как им пользоваться на случай потери сознания, чтобы посторонние люди знали, как можно помочь, сделав инъекцию адреналина.

Особенности некоторых аллергенов

Серьезные реакции могут быть даже от незначительных доз продуктов (достаточно 1 мг арахиса, 1 мг яиц, 0,02 мл молока, 5 мг рыбы, 1 мг горчицы). В зарубежном исследовании ученые показали, что за 3 года 50% пациентов случайно употребили арахис, за 5 лет — 75%. А самые частые причины смерти от анафилаксии следующие: 62% — арахис, 30% — орехи, остальное — морепродукты, рыба, молоко, яйца, фрукты.

Более того, известно, что аллергены достаточно долго существуют в окружающей среде. Аллерген арахиса остается на столе через 110 дней после того, как стол был испачкан в арахисовом масле. Поэтому необходимо тщательно протирать поверхность перед едой.

Кроме того, лица, страдающие серьезной аллергией, должны проходить специальное обучение, корректировать образ жизни.

Одним из наиболее частых проявлений смешанной пищевой аллергии является аллергия на белок коровьего молока. 2-7% детей до 1 года подвержены данному состоянию, но большинство с возрастом адаптируются к коровьему белку. В 15% аллергия течет по типу анафилаксии. В 15% случаев она проявляется как ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь), экзема, диарея, запоры. В 40% ГЭРБ диагностируется аллергия на белок коровьего молока.

Как помочь таким пациентам?

Во-первых, это элиминационные диеты (2—6 недель), то есть исключение продуктов, содержащих коровий белок. Кормящая мать должна отказаться от молока в своем рационе, принимать витамин D и кальций. Дети на искусственном вскармливании должны употреблять специализированные гидролизаты смесей с пептидами менее 3000 Да. Если через 2 недели не стало лучше, переходят на аминокислотные смеси.

Соя, как замена коровьего белка, не рекомендована до 6 месяцев из-за содержания в ней фитоэстрогенов и возможных перекрестных реакций с белком коровьего молока. Козье молоко также не рекомендовано из-за перекрестных реакций.

Надо отметить, что 55% детей к 5 годам становятся толерантны к молоку в случае IgE-опосредованной аллергии, в случае неопосредованной — к 2,5 годам.

Пищевая непереносимость

Что такое пищевая непереносимость? Это неаллергические реакции, которые не вовлекают иммунную систему.

Чаще всего это лактозная непереносимость. В норме лактоза расщепляется слизистой кишечника на глюкозу и галактозу с помощью специфического фермента — лактазы, однако, как правило, с возрастом возникает дефицит лактазы. Это проявляется спазмами в животе, вздутием живота, метеоризмом и диареей. Начинающееся в результате бактериальное брожение выпускает газ, ответственный за метеоризм и вздутие живота. Обычно пациенты просто самостоятельно отказываются от молока. Также флора кишечника постепенно адаптируется к изменившимся условиям.

Доказано, что даже пациенты с диагностированной лактозной непереносимостью могут переварить 1-2 стакана молока в день без симптомов, поэтому не стоит тратить деньги на специальные ферменты, заменители молока, столь широко разрекламированные в современно масс-маркете.

Берегите себя, будьте здоровы, следите за тем, что едите, и думайте о том, на что действительно стоит тратить деньги.

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