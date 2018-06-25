Подсохший хлеб полезнее свежего

Сухари — одно из самых популярных хлебобулочных изделий. Летом их часто берут на дачу — потому что они, в отличие от хлеба, долго не портятся. Сухарики нередко покупают к пиву, которое тоже считается «летним» напитком.

Что такое сухари? По сути — просто сухой хлеб. И с точки зрения диетолога, он лучше хлеба свежего. Дело в том, что сухари — твердые. Прежде чем сухарь проглотить, его нужно как следует разжевать. Во время этого процесса, естественно, выделяется слюна, и тут же запускается процесс пищеварения. Свежий же хлеб мы глотаем почти не разжевывая — он мягкий. А в желудке мякиш начинает контактировать с соляной кислотой, которая, вообще-то, больше предназначена для переваривания мяса. Резюмируя, можно сказать, что сухарь или просто подсохший хлеб, в отличие от свежего хлеба, переваривается лучше.

При этом покупать готовые сухари я бы не советовала. Дело в том, что при их приготовлении практически всегда используется маргарин. По сути, это трансжиры, повреждающие клетки и приводящие к сердечно-сосудистым патологиям. Про многочисленные виды сухариков и говорить нечего — это набор химических формул. Почитайте упаковку, и все станет ясно. Улучшители муки, усилители вкуса, ароматизаторы, красители. В общем, пища, мягко говоря, не самая полезная. Кстати, сухари ванильные или сливочные, которые не к пиву, а к чаю, по составу не лучше.

Идеальный вариант — приготовить сухари самостоятельно. Для этого прежде всего нужно выбрать качественный хлеб. Лучше, конечно, не белый: он создан из муки высшего сорта, лишенной почти всех витаминов, минералов и клетчатки. Не рекомендую я и хлеб ржаной: в большинстве случаев он поддельный. В смысле не ржаной, а пшеничный, лишь с небольшим добавлением ржаной муки.

Идеальный вариант для сухарей — хлеб черный. Покупая его, обязательно оцените состав. Чем меньше в нем будет ингредиентов, тем лучше. В идеале — просто мука, вода и соль. А лучше даже без соли — полезнее.