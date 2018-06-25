Плавленый сыр оказался слишком калорийным, жирным и с добавками сои

Общество защиты прав потребителей «Росконтроль» проверило качество плавленого сыра с ветчиной. В лабораторию отправились сорта Viola (Valio), President, «Сыробогатов», «Лакомо / Наша семья», «Веселый молочник», «Карат» и «О’кей».

Этот сыр у многих ассоциируется с советским прошлым. Увы, до советского качества он недотягивает.

— Продукт может называться сыром, если в нем содержится исключительно молочный жир, — рассказывает главный эксперт «Росконтроля» Светлана Дмитриева . — Но производители, пытаясь сэкономить, фальсифицируют продукцию при помощи растительных жиров. Так и произошло с сыром «Карат». В его составе наряду со свойственным молочному жиру холестерином были выявлены фитостерины. А они характерны именно для растительного жира.

Еще один ингредиент, которого не может быть в сыре, — соя. Однако она может быть в ветчине.

— И молекулярно-генетический, и гистологический анализ показали — соя есть в составе всех образцов, кроме President и «Сыробогатов», — рассказывает Светлана Дмитриева. — А вот честно признался в ее наличии лишь один изготовитель — Valio. Между тем соя как возможный аллерген — это обязательный для указания в маркировке компонент, даже если в продукте обнаружены только ее следы. За недостоверную информацию о составе ветчины в маркировке сыры «Лакомо / Наша семья», «Веселый молочник», «Карат» и «О’кей» мы занесли в черный список.

Есть у экспертов и другие серьезные претензии.

— Во всех образцах содержание углеводов оказалось больше, чем указано на этикетке. В Viola, например, сразу в четыре раза, в «Лакомо» — вдвое, — рассказывает Светлана Дмитриева. — Углеводы — это в первую очередь лактоза, молочный сахар, который многие люди просто не усваивают. А в образцах Viola, President, «Карат», «Лакомо», «Веселый молочник» оказался еще и крахмал, который, правда, честно указан в маркировке.

А еще весь проверенный сыр оказался очень калорийным и жирным. Массовая доля жира в сухом веществе в образце Viola достигает 60,8 процента. Меньше всего жира в «Веселом молочнике» и «Сыробогатове».

— Репутация у плавленого сыра, даже самого качественного, не очень. И действительно, несмотря на присущие всем молочным продуктам полезные свойства, при увлечении данным продуктом вреда может быть больше, нежели пользы, — считает Светлана Дмитриева. — При производстве такого продукта обязательно используются соли-плавители, как правило фосфаты. Поступая в организм человека в чрезмерном количестве, они могут нарушать обмен кальция. Учитывая, что фосфаты сегодня присутствуют во многих продуктах, количество такой еды в рационе, на мой взгляд, необходимо ограничивать.