Вкусные рецепты освежающего домашнего лимонада

Приготовить вкусный домашний лимонад может показаться сложным делом, но только представьте: натуральный напиток, без консервантов и химии — разве не мечта! Им можно побаловать ребенка и не беспокоиться о том, какая гадость таится в стаканчике. Лимонад станет отличным дополнением к празднику, а о его жаждоутоляющих свойствах написана не одна статья. Для вас необычные и интересные рецепты — пробуйте и наслаждайтесь! Все иллюстрации увеличиваются по клику.

1. Лавандовый лимонад

Невероятно нежное название и неповторимый вкус. Придется озадачиться поиском сушеной лаванды, но оно того стоит!

Ингредиенты:

вода — 1,5 л лаванда — 3 ст. ложки

лимон — 3 шт.

мед — 1/4 чашки

Приготовление:

Лаванду залить горячей водой и дать как следует настояться (можно довести до кипения), процедить. Из лимонов выжать сок, процедить. Воду с медом довести до кипения, добавить настой лаванды и лимонный сок. Кипятить две минуты, остудить и откорректировать вкус (возможно, добавить чуть больше настоя или лимонов). После этого остужать напиток в холодильнике два-три часа. Подавать в оформлении цветков лаванды, лимонов, мяты — как в примерах ниже.

2. Клюквенный лимонад

Насыщенно-розовый оттенок лимонада станет изюминкой праздника и не оставит гостей равнодушными. Приготовить его очень просто.

Ингредиенты:

вода — 4 стакана

сахар — 1 + 1/4 стакана

лимонный сок — 1 стакан

клюквенный сок — 1 стакан

лед — по вкусу

Приготовление:

Используйте свежевыжатый сок клюквы и лимона. Для начала делаем сироп: доводим до кипения стакан воды и весь сахар, мешаем, пока сахар полностью не растворится. Снимаем с огня и добавляем оставшуюся воду, лимонный и клюквенный сок. Ставим в холодильник на час, подаем в бокалах со льдом и лимоном.

3. Грейпфрутовый лимонад

Для любителей легкой специфической кислинки предлагаем грейпфрутовый лимонад. Вас порадует экзотический вкус, нежный цвет и то, как этот напиток утоляет жажду. К тому же грейпфрут — отличное жиросжигающее средство.

Ингредиенты:

грейпфрут — 500 г вода — 500 мл мята и мед Приготовление:

Мяту залить кипятком и дать настояться 30 минут. Грейпфрут выбирайте сочный и спелый — необходимо выжать из него сок, затем перемешать с мятным настоем в блендере (важно процедить мяту, на этом этапе можно добавить ложку меда). Охладите напиток и подавайте со льдом. Чтобы смягчить вкус грейпфрута, можно сделать сахарную каемку (смочите краешек бокала и обмакните в сахар).

4. Огуречно-базиликовый лимонад

Пусть название вас не пугает! Этот лимонад отлично утоляет жажду, освежает и тонизирует. Для тех, кто не очень любит сладкое.

Ингредиенты:

лимон — 2 шт.

лайм — 1 шт.

сахар — 6 ст. ложек

базилик — 15–20 листиков

огурец — 1 шт.

содовая или обычная вода

Приготовление:

Выжать сок из одного лимона, добавить немного цедры, сахар и стакан воды. Все это варить на небольшом огне, дать закипеть и варить еще минут пять. В емкость для лимонада небольшими ломтиками режем лайм и второй лимон, добавляем базилик и слегка раздавливаем. Затем чистим огурец, режем его тонкими пластинками, добавляем в емкость и снова давим полученную смесь. Остужаем лимонный сироп, процеживаем и добавляем к огуречно-лаймовому пюре, добавляем лед и остаток емкости заполняем содовой или обычной водой. Подаем на стол. Если хотите дать лимонаду настояться, лед добавляйте перед подачей.

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