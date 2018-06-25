«Все флаги в гости будут к нам!» — самые футбольные закуски

В преддверье ЧМ-2018 Роскачество решило проверить пиво на соответствие марок этого напитка требуемым параметрам. Следом, под пристальный взор экспертов попали креветки, — что, в общем, логично.

Нет, душевная сопричастность к мундиалю и сопереживание командам вовсе не означает активного возлияния. Наша история о другом — о невероятно количестве представителей самых разных культур, съехавшихся на Чемпионат и самых разных уголков мира, и у всех свои традиции, в том числе кулинарные!

Кофте — хочешь ешь, а хочешь закусывай

Кофте — это мясные шарики, можно сказать, фрикадельки. Едят их в Турции и Албании, причем в Албании ими попросту закусывают пиво, а в Турции предпочитают класть кофте в сэндвич.

Горячий суп — бывает на трибунах и такое

В Эстонии климат не слишком теплый, так что иногда на трибунах можно и замерзнуть. В этом случае особой популярностью у болельщиков пользуется горячий суп. Ну и сухарики.

Уважают суп также и в Северной Ирландии. А вот в Англии большей популярностью пользуется крепкий мясной бульон.

Фото: jalgpallihaigla.ee Пироги — совсем даже не русские!

Мясной пирог вместе с бульоном — любимое блюдо английских болельщиков, а также футбольных фанатов в Ирландии, Уэльсе и Шотландии. Тем не менее, свои региональные особенности у разных пирогов присутствуют. А в юго-западных графствах Англии вместо мясных пирогов пекут яблочные.

Фото: wikipedia.org Сосиски, хот-доги, сэндвичи — не такие простые, как вы думаете

Это в повседневной жизни они — обыденный фаст-фуд. А во многих странах мира в дни жарких матчей — обязательный символ футбольных и околофутбольных страстей. Но вот готовят их везде по-разному!

В Германии это пивные колбаски: обжаренные карривюрстхен и толстенькие белые вайсвурст. В Дании сосиску (а лучше сразу две) предпочитают упаковать в булку.

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Во Франции, как и в Германии, к футбольным сосискам отношение особенно трепетное. Бретонский сэндвич — это традиционное блюдо болельщиков футбольного клуба «Ренна», они даже посвятили ему песню. Жареную свиную сосиску заворачивают в гречишную лепешку и запивают сидром.

В Италии поджаренную колбаску с луком и паприкой тоже кладут в сэндвич. Словения, Польша, Норвегия, Лихтенштейн и Люксембург — все это сосисочная зона. В Австрии, само собой, — венские колбаски.

Фото: Global Look Press

В Италии поджаренная колбаска носит название саламеллы (или сальсиччии, в зависимости от региона). Вместе с луком и сладким перцем она кладется в сэндвич и так поедается.

Семечки — от Казахстана до Израиля

Это одна из самых популярных закусок к футбольным страстям, в том числе и в безалкогольном режиме. Семечки — непременный атрибут на стадионах в России, Сербии, Румынии, Болгарии, на Украине. Но ареал их распространения не ограничивается славянскими странами: Венгрия, Испания, Андорра, Греция, Азербайджан, Казахстане, Израиле — вот так широко разошлись они по миру!

Бокадильос — это вам не бутерброд!

Вот мы и переходим к национальным закускам. Бокадильос предпочитают в Испании (хотя семечки могут поспорить с ним по популярности). Это багет, запеченный в фольге, который разрезан вдоль, а внутрь кладутся протертые томаты, ломтики хамона или сардины.

Фото: Pinterest // Daniel Martinez

Чипсы и сухарики — редкие, но меткие

Этими снеками, вроде бы, никого не удивишь. Они давно всем привычны. Но вот в Латвии и Литве отношение к ним совершенно особенное. Чего стоит только манера их подачи (например, на шпажках) и ассортимент соусов.

Отдельная история — мексиканские начос — чипсы из кукурузной муки. В этой жаркой стране без этой закуски не обходится ни одно застолье. В том числе, просмотр футбольных баталий.

Фото: Global Look Press

Бифанаш — жирный, острый, пряный

Это еда португальских болельщиков. В поджаренную булочку кладется тонкий свиной стейк, приготовленный по особому рецепту и политый горчицей и острым соусом пири-пири. Есть и другие вариации: в энтремаеадаш кладется не стейк, а бекон, поджаренный на гриле, а в коуратуш — свиные шкварки.

Фото: goodfood.com.au Пьядина — шаверма по-санмарински?

Это любимое блюдо сан-маринцев. Мясо, овощи, сыр, а также грибы, салями или другие ингредиенты заворачивают в ленешку. Вам это что-то напоминает? Намекаете, что слишком уж похоже на шаверму? Только не говорите этого болельщикам из Сан-Марино, для них пьядина — единственный и неповторимый в целом мире деликатес.

Фото: it.wikipedia.org Если в преддверии матча вы не нашли в ассортименте уличного кафе понравившегося варианта, то почти все эти закуски можно приготовить дома. Большинство из них довольно просты. Ну разве что с мясным пирогом придется повозиться подольше.

Маргарита Краева