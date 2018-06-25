Как варить сосиски

Главная проблема, которая коварно поджидает вас рядом с кастрюлей для варки сосисок, это лопнувшая оболочка и безжизненно-сухое наполнение сосисок. Конечно, бывают истории и похуже, когда отвлекся, вода выкипела и не только остались без еды, но и без посуды для варки. Поэтому будем двигаться поэтапно и шаг за шагом всё-таки сварим сосиски правильно.

Сколько варить сосисок в штуках

Сначала определяемся с количеством сосисок. Рекомендуем варить не менее 4 штук. Такое количество прекрасно умещается в кастрюле среднего объёма и 4 сосисок вполне хватит для сэндвича или салата на 2 порции. Даже если варите сосиски для себя, варите 4 штуки — что не будет съедено сразу, можно использовать для яичницы или омлета позже.

Размораживать или не размораживать сосиски перед варкой

Если сосиски были заморожены, их прямо из морозилки переложите в кастрюлю.

Снимать или не снимать оболочку и плёнку перед варкой

Натуральную оболочку снимать не надо. Чтобы она не лопнула, несколько раз проткните ее вилкой. Искусственную оболочку (плёнку), при желании, сполоснув сосиску под проточной водой, снимите. Или варите в плёнке, потом обдайте холодной водой и снимите её.

В какую воду надо опускать сосиски для варки

Положите сосиски в кастрюлю и залейте их холодной водой. Она должна полностью «покрыть» продукты и быть на 2 см выше их уровня. Никогда не опускайте сосиски в кипящую жидкость, оболочка обязательно лопнет!

Как правильно варить сосиски

Поставьте кастрюлю с сосисками на плиту и доведите до кипения на среднем или слабом огне. Проварите после кипения 5-7 минут, если сосиски были предварительно заморожены. Если свежие, после начала кипения — буквально через 10-20 секунд, снимите с огня.

Не держите сосиски после варки в воде. Или выньте их вилкой, или лучше — слейте воду.

Вареные, нежные и главное — целые — сосиски готовы. А что дальше?

Как улучшить вареные сосиски

Случается, что независимо от ваших умений и стараний, вареные сосиски через некоторое, довольно небольшое время, скукоживаются и сморщиваются. Выглядит это не очень аппетитно и вызывает массу вопросов у едоков. Поэтому предлагаем вам готовить их двухступенчато. Этот способ вас не должен подвести.

Двухступенчатое приготовление сосисок

Первый шаг мы уже сделали — отварили сосиски, как было описано выше. Они нежные, целые, но невзрачные — если, конечно, не подкрашены производителем. Натуральные вареные сосиски обычно невзрачного сероватого цвета. Сделаем их более красочными и четкими по вкусу.

Для этого промокните излишки влаги бумажным полотенцем. И лучше всего разрежьте сосиски пополам по всей длине. Смажьте сковороду небольшим количеством растительного масла и разогрейте ее. Переложите сосиски на сковороду и буквально по 20-30 секунд с каждой стороны дайте им жару — обжарьте. Поскольку они уже приготовлены, сосискам надо только дать цвет и жаренный вкус. Не пересушите их!

И вот когда они румяные, поджаренные и нежные внутри будут готовы, тогда возможно! вы пожалеете, что их всего было 4 штуки!

Альтернативный способ варки сосисок

Вкус продукта можно изменить и возвысить не только за счет усложнения технологии пригототовления, но и за счет изменения жидкости для варки. Положите в воду сухие грибы или жаренный лук — сосиски наполняться их вкусом и ароматом.

Или отварите сосиски в пиве! Опустите их в хмельный напиток и доведите до кипения на среднем огне. Уменьшите огонь и варите сосиски 15-20 минут. Кстати, варить в пиве можно, конечно, не все сосиски. Для этого подходят немецкие, например, для хот-догов.

Готовьте с вареными или варено-жаренными сосисками бутерброды, тосты и сэндвичи, подавайте с овощами, рисом, пастой или картофельным пюре. И пусть вам будет вкусно!

Сосиски с картошкой