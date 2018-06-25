Росконтроль: шоколад отсутствует в зефире с шоколадом 

Эксперты, исследовав несколько брендов глазированного зефира, практически не нашли в нем шоколада. Исследование проводилось по заказу «Росконтроля».
На суд специалистов были выставлены такие производители как «Шармэль», «Лянеж», «Сладкие истории», «Каждый день», «Полет», «Тверской кондитер». В итоге настоящий шоколад нашли лишь на зефире от «Шармэль». Он также лидировал по такому показателю — как плотность зефирной массы. И в итоге оказался самым дорогим из аналогичных товаров.
Все остальные бренды, как оказалось, покрывают свои изделия не шоколадом, а глазурью на основе заменителей масла какао. Оно обходится им дешевле и безвредно для потребителя, правда, это не может не сказаться на вкусе продукта.
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