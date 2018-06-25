Рецепты здоровья: лист малины при простудных заболеваниях

Лист малины — одно из популярных народных лекарств при простуде. Используют его как потогонное, жаропонижающее и витаминное средство; готовят отвары и настои или включают собранное сырье в состав лекарственных травяных сборов.

Лист малины заготавливают во время цветения растения

Заготавливают листья в пору цветения малины, в июне-июле. Вместе с листьями можно собирать цветки — они используются аналогично.

Настой листьев малины при простуде и ангине

4 ч.ложки сушеных измельченных листьев залить в термосе 0,5 л кипятка, настаивать в течение 3-4 часов, процедить. Пить настой теплым 4 раза в день по 0,5 стакана, при ангине также использовать для полоскания горла.

Настой цветков малины при простуде и ангине

20 г сушеных цветков залить 1 стаканом кипятка, настаивать под крышкой в течение получаса, процедить, сырье отжать. Принимать 3-4 раза в день по 1 ст.ложке.

Отвар листьев малины при гриппе

2 ст.ложки сушеных измельченных листьев залить 0,5 л воды, довести до кипения и кипятить под крышкой на слабом огне в течение 5 минут. Снять с огня, укутать, настаивать в течение 4 часов, процедить. Выпить теплый отвар перед сном, добавив мед по вкусу. Это средство эффективно, если использовать его при первых признаках заболевания.

Витаминный сбор с малиновым листом (рецепт 1)

Смешать взятое в равных долях сушеное измельченное растительное сырье:

лист малины обыкновенной;

лист черной смородины;

лист брусники;

плоды шиповника коричного.

1 ст.ложку сбора залить в термосе 1 стаканом кипятка, настаивать в течение 2 часов, процедить. При простудных заболеваниях и для их профилактики пить 3-4 раза в день по 1 стакану теплого настоя вместо чая.

Витаминный сбор с малиновым листом (рецепт 2)

Смешать взятое в равных долях сушеное измельченное растительное сырье:

лист малины обыкновенной;

лист крапивы двудомной;

плоды боярышника кроваво-красного;

плоды шиповника коричного;

плоды рябины черноплодной;

зеленый листовой чай.

1 ст.ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, настаивать под крышкой в течение 10 минут, процедить. Выпить в течение дня в несколько приемов. Вам также могут быть интересны публикации:

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