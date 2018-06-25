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Рецепты здоровья: лист малины при простудных заболеваниях
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Рецепты здоровья: лист малины при простудных заболеваниях 

7dach.ru 2 часа назад
Фото: 7dach.ru
Лист малины — одно из популярных народных лекарств при простуде. Используют его как потогонное, жаропонижающее и витаминное средство; готовят отвары и настои или включают собранное сырье в состав лекарственных травяных сборов.
Лист малины заготавливают во время цветения растения
Заготавливают листья в пору цветения малины, в июне-июле. Вместе с листьями можно собирать цветки — они используются аналогично.
Настой листьев малины при простуде и ангине
4 ч.ложки сушеных измельченных листьев залить в термосе 0,5 л кипятка, настаивать в течение 3-4 часов, процедить. Пить настой теплым 4 раза в день по 0,5 стакана, при ангине также использовать для полоскания горла.
Настой цветков малины при простуде и ангине
20 г сушеных цветков залить 1 стаканом кипятка, настаивать под крышкой в течение получаса, процедить, сырье отжать. Принимать 3-4 раза в день по 1 ст.ложке.
Отвар листьев малины при гриппе
2 ст.ложки сушеных измельченных листьев залить 0,5 л воды, довести до кипения и кипятить под крышкой на слабом огне в течение 5 минут. Снять с огня, укутать, настаивать в течение 4 часов, процедить. Выпить теплый отвар перед сном, добавив мед по вкусу. Это средство эффективно, если использовать его при первых признаках заболевания.
Витаминный сбор с малиновым листом (рецепт 1)
Смешать взятое в равных долях сушеное измельченное растительное сырье:
лист малины обыкновенной;
лист черной смородины;
лист брусники;
плоды шиповника коричного.
1 ст.ложку сбора залить в термосе 1 стаканом кипятка, настаивать в течение 2 часов, процедить. При простудных заболеваниях и для их профилактики пить 3-4 раза в день по 1 стакану теплого настоя вместо чая.
Витаминный сбор с малиновым листом (рецепт 2)
Смешать взятое в равных долях сушеное измельченное растительное сырье:
лист малины обыкновенной;
лист крапивы двудомной;
плоды боярышника кроваво-красного;
плоды шиповника коричного;
плоды рябины черноплодной;
зеленый листовой чай.
1 ст.ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, настаивать под крышкой в течение 10 минут, процедить. Выпить в течение дня в несколько приемов. Вам также могут быть интересны публикации:
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