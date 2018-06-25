Знаменитый повар предложил лайфхак для тех, кто не любит есть в самолетах

Знаменитый шеф‐повар Джейсон Атертон поделился с читателями Mirror секретом, как сделать еду в самолетах вкуснее. Он утверждает, что этой хитрости его научил его голливудский актер Джуд Лоу

Несмотря на то, что авиакомпании всего мира прилагают массу усилий для того, чтобы сделать еду в самолетах вкуснее, очень многие пассажиры считают ее пресной. Поэтому Атертон посоветовал всегда брать с собой в полет пакетик с соусом табаско.

«Сам я стараюсь никогда не есть в самолетах. Обычно я могу выдержать примерно 12 часов. Но если мне приходится сутки лететь в Австралию, я ем пищу, утонувшую в табаско. И у нее прекрасный вкус, вкус табаско», — пошутил шеф-повар. Он также предложил альтернативу — взять немного еды с собой.

«Мой любимый холодный салат состоит из холодного отварного лосося, бланшированных овощей и свежего чили, залитых соусом терияки. Я делаю его дома, кладу в рюкзак и съедаю через шесть или семь часов», — поделился с изданием Джейсон Атертон.

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