Ещё
Знаменитый повар предложил лайфхак для тех, кто не любит есть в самолетах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Знаменитый повар предложил лайфхак для тех, кто не любит есть в самолетах 

360tv.ru 20 минут назад
Фото: 360tv.ru
Знаменитый шеф‐повар Джейсон Атертон поделился с читателями Mirror секретом, как сделать еду в самолетах вкуснее. Он утверждает, что этой хитрости его научил его голливудский актер Джуд Лоу.
Несмотря на то, что авиакомпании всего мира прилагают массу усилий для того, чтобы сделать еду в самолетах вкуснее, очень многие пассажиры считают ее пресной. Поэтому Атертон посоветовал всегда брать с собой в полет пакетик с соусом табаско.
«Сам я стараюсь никогда не есть в самолетах. Обычно я могу выдержать примерно 12 часов. Но если мне приходится сутки лететь в Австралию, я ем пищу, утонувшую в табаско. И у нее прекрасный вкус, вкус табаско», — пошутил шеф-повар. Он также предложил альтернативу — взять немного еды с собой.
«Мой любимый холодный салат состоит из холодного отварного лосося, бланшированных овощей и свежего чили, залитых соусом терияки. Я делаю его дома, кладу в рюкзак и съедаю через шесть или семь часов», — поделился с изданием Джейсон Атертон.
Ранее пользователи британских соцсетей с восторгом благодарили студентку из Лондона, научившую их как очистить загрязнившиеся бьюти-блэндерв с помощью теплой воды и капли моющего средства.
360tv.ru: последние новости
Болельщикам Сочи понравилось приготовление чурчхелы Фруктовые мюсли могут быть опасны для здоровья Топ‐5 правильных способов утолить жажду
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Регина Тодоренко показала всем свои черешни39
Боня оголилась на футбольном матче90
Бывший муж Арнтгольц рассказал, почему ушел от жены21
«Думал, воспитаю молоденькую под себя»78
Как работает красная нить на запястье52
Видео
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
07:23
Экзотика, которую стоит попробовать
Еда
04:24
Это категорически нельзя делать перед сном
Здоровье
10:17
Женские вещи, которые бесят мужчин
Мода
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
03:32
Как работает красная нить на запястье
Психология
01:43
Раскрыт грандиозный обман китайских женщин
Красота
01:01
Дочь Джонни Деппа разделась для российского журнала
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение