25 летних продуктов, которые диетологи едят каждый день

СодержаниеОвсянкаОливкиАрбузИмбирьГреческий йогуртФасоль, чечевица, горохАрахисовое маслоЧайБрюссельская капустаЛьняное семяТоматы, красный лук, огурцыЯйцаМалина, смородина, черникаОливковое маслоОбезжиренное молокоЧерносливБразильский орех, кешью, миндальТемный шоколад

Хотите питаться правильно, но не знаете с чего начать? Воспользуйтесь подсказками диетологов! MedAboutMe расскажет, какие полезные продукты они едят каждый день, чтобы вы смогли приготовить аппетитные, здоровые и вкусные блюда!

Овсянка

Овсянку каждое утро едят не только англичане, но и многие диетологи — с разных стран мира. Так, доктор медицины, диетолог Симона Шмальдиенст рассказывает, что начинает утро с овсяной каши потому, что она способствует хорошему пищеварению, обеспечивает организм витаминами группы В и дает энергию для успешной фитнес-тренировки».

Оливки

Оливки можно любить, а можно ненавидеть, но относиться к ним равнодушно точно нельзя! Это ценный источник витаминов А и Е, которые отражают атаки свободных радикалов — главных виновников преждевременного старения. «Оливки помогают укрепить соединительные ткани, улучшают тон кожи и защищают ее от УФ-излучения. Благодаря содержанию мононенасыщенных жиров, особенно полезны для сердца, поскольку снижают риск возникновения атеросклероза», — рассказывает диетолог и автор кулинарных книг Пегги Коцопулос.

Арбуз

Хотите идеальный цвет лица — купите арбуз! Он же — отлично утоляет жажду и позволяет легче перенести жару. «Практически полностью состоящий из воды и богатый электролитами (в частности, калием) арбуз „на клеточном уровне“ помогает человеку оставаться увлажненным. К тому же, в нем больше ликопина, чем в томатах!», — резюмирует диетолог Пегги Коцопулос. Этот каротиноидный пигмент стимулирует производство коллагена и препятствует повреждению кожи УФ-лучами».

А вы знали?

Несколько веков назад содержание витаминов в продуктах питания было значительно выше, чем сегодня. Одна из возможных причин — применение ГМО-технологий.

Имбирь

Корень имбиря — еще одна полезная добавка, которую можно есть летом каждый день. В нем содержится полезное органическое соединение гингерол. Как показывают исследования, оно помогает предотвратить расстройство желудка и появление тошноты. «Это же соединение обладает противовоспалительными свойствами, способствует облегчению болей в суставах», — рассказывает Доктор Таз, диетолог и советует чаще добавлять корень в блюда, пить имбирный чай.

Греческий йогурт

В отличие от молока, кисломолочные продукты содержат пробиотики — полезные бактерии, которые положительно влияют на пищеварительную систему. Кроме того, молочная продукция богата протеинами и кальцием, необходимыми для поддержания мышечной массы и здоровья костей и зубов. Доктор медицины Джоан Салге Блейк рассказывает, что одна чашка греческого йогурта обеспечивает ¼ суточной нормы кальция. А значит, йогурт полезно включать в ежедневное меню.

Фасоль, чечевица, горох

Бобовые культуры можно класть в первые и вторые блюда, готовить с их помощью сладкие десерты и сытные запеканки. Доктор медицины Джессика Спиро рассказывает, что она ест фасоль ежедневно, потому что последняя «содержит множество питательных веществ, включая витамины группы В, цинк и железо». А диетолог Шарон Палмер рассказывает, что бобы изобилуют фитохимическими веществами, которые защищают клетки организма от повреждений и помогают предупредить появление онкологии, в частности — рака толстой кишки».

Факт!

В среднем за едой человек проводит 5 лет своей жизни — подсчитали ученые.

Арахисовое масло

Этот полезный продукт пригодится для приготовления бутербродов, добавления пикантных нот в салаты и сладкие десерты, поддержания здоровья в целом. «Арахис содержит антиоксиданты — аргинин и ресвератрол», — рассказывает диетолог Бриджит Суинни. — «А арахисовое масло, к тому же, богато ниацином и витамином В. Эти вещества эффективны в поддержании функций нервной системы и снижении вероятности возникновения болезни Альцгеймера».

Черный, зеленый и другие виды чая являются отличными источниками полифенолов, которые оказывают противовоспалительное и антиоксидантное действие. «Чай полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы, сохранения остроты зрения, поддержания крепости зубов и костей. Он положительно влияет на когнитивные способности человека, в том числе, — память», — рассказывает Александра Мельник , доктор медицины, диетолог. — «Старайтесь готовить чай без добавления сахара и соли, с низким содержанием калорий!».

Брюссельская капуста

Маленькие кочанчики брюссельской капусты — сочные и хрустящие, станут основой для салатов и вторых блюд, всевозможных запеканок. «Помимо того, что они являются источником антиоксидантов — витамина А, необходимого для поддержания остроты зрения и витамина С, укрепляющего иммунитет, они содержат лютеин и зеаксантин — питательные вещества, которые помогают предотвратить дегенерацию желтого пятна. Это заболевание является одной из причин слепоты в пожилом возрасте», — объясняет Доктор медицины Тоби Амидор.

Факт!

Одна порция брюссельской капусты восполнит 100% дневной нормы витаминов С и К!

Льняное семя

Труды ученых показывают, что этот достаточно редкий продукт питания очень полезен для здоровья человека. «Содержащиеся в нем лигнины снижают вероятность возникновения рака молочной железы, помогают держать под контролем уровень сахара в крови и снижают кровяное давление. В качестве дополнительного бонуса — поддержание здоровья сердца и снижения риска воспалительных заболеваний — за счет наличия в семени Омега-3 ненасыщенных жирных кислот», — резюмирует доктор медицины, диетолог Джулианна Хевер.

Томаты, красный лук, огурцы

«Не имеет значения, где я нахожусь, дома или в ресторане, практически каждый ужин у меня начинается с салата со свежих овощей. Самый простой рецепт предполагает нарезку томатов, огурцов и красного лука с добавлением миндального масла», — делится опытом Кери Ганс, доктор медицины, автор книг о здоровой пище.

Омлет, пашот и сваренные вкрутую яйца каждый день присутствуют на столе у диетолога Шеннон Гарсия. Как будущая мама, Шеннон ценит яйца за содержание белка и холина: «Прием холина особенно важен в период беременности и грудного вскармливания, но только 10% женщин получают его в достаточном количестве. Это вещество помогает организму усваивать такие питательные ингредиенты, как Омега-3 ненасыщенные жирные кислоты и витамины группы В».

А вы знали?

Первым народом в мире, который приготовил омлет, были римляне. Блюдо состояло всего из двух ингредиентов — яиц и … меда.

Малина, смородина, черника

Летом можно полакомиться смородиной, ежевикой, малиной, черникой и многими другими полезными ягодами. Главное их достоинство — высокое содержание клетчатки и витамина С — мощного антиоксиданта. В исследовании 2018-го года, опубликованном в Европейском журнале о питании, было обнаружено, что пожилые люди, которые получают питательные вещества, содержание которых эквивалентно одной чашке черники в день, показывают лучшие результаты в тестах на когнитивные способности. Таким образом, ягоды входят в список продуктов, которые делают нас умнее!

Оливковое масло

Это ключевой ингредиент не только средиземноморской диеты, но и здорового питания в целом. Доктор медицины, диетолог Елена Харгит рассказывает: «Помимо того, что оливковое масло является здоровым источником полиненасыщенных жиров, оно содержит полифенолы и ассоциировано с профилактикой многих хронических заболеваний — в первую очередь, болезней сердца».

Обезжиренное молоко

Пить молоко полезно не только детям! Диетолог Джессика Айви выбирает обезжиренное молоко, каждый день включая его в свое меню: «Помимо того, что этот напиток является вкусным источником кальция и витамина D, он изобилует белком. А обезжиренный продукт, к тому же, дает все перечисленные преимущества без единого грамма жира!».

А вы знали?

В Средние века позволить себе пить свежее молоко могли только очень обеспеченные люди.

Чернослив

Летом легко насладиться вкусом свежих слив, тем не менее, многие диетологи продолжают налегать на сухофрукты. Так, диетолог Кара Голис ежедневно съедает несколько сухофруктов из-за высокого содержания калия и магния, полезных для здоровья костей и профилактики судорог. «В отличие от других сухофруктов, чернослив имеет относительно невысокий гликемический индекс, следовательно, дольше усваивается организмом», — рассказывает эксперт. Ешьте сухофрукты в качестве альтернативы шоколадным конфетам и сдобным булочкам, подслащивайте ими диетические десерты!

Бразильский орех, кешью, миндаль

За счет содержания белка орехи обеспечивают заряд бодрости, благодаря наличию клетчатки — активную работу пищеварения, а присутствие ненасыщенных жирных кислот поддерживает здоровье сердца. Диетолог Кристи Лебо рассказывает: «Исследования показали, что все виды орехов дают много преимуществ для здоровья человека, включая поддержание здорового веса и снижения риска болезней сердца». А доктор медицины Кейт Чури ест парочку бразильских орехов каждый день, потому что они богаты селеном: «Селен является важным микроэлементом, который обладает антиоксидантными свойствами и участвует в поддержании нормальной работы щитовидной железы, иммунной и репродуктивной системы».

Темный шоколад

Представить свою жизнь без сладостей не может даже диетолог. Что же выбирают специалисты по здоровому образу жизни, которые знают о похудении все? Как правило, темные сорта шоколада. В них наибольшее количество какао-бобов, которые обладают высокими антиоксидантными свойствами. Труды ученых показывают, что 30 граммов темного шоколада четыре раза в неделю помогают снизить высокое кровяное давление и улучшают функции кровеносных сосудов. Шоколад — полезный десерт, разрешенный диетологами.

Будьте здоровы!

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