Как в детстве: 5 самых вкусных рецептов домашнего мороженого

Бодрящее, прохладное, невероятное… Правильно, это мороженое. Сейчас появилось много вкусных вариантов, но с домашними они, конечно, не сравнятся. Попробуем приготовить, пока стоят жаркие денечки?

Домашнее мороженое от ресторана Christian и шеф-повара Кристиана Лоренцини

Вам понадобится:

халва — 100 г молоко 3,5% — 500 г стабилизатор для мороженого — 5 г сахарный песок — 60 г сахар тримолин — 71 г сливки 33% — 310 г Приготовление:

Молоко, сахар, стабилизатор, тримолин довести до кипения, перемешать и снять с огня. Охладить, затем добавить сливки, поставить в холодильник на 10 часов. После поместить во фризер (эта машинка стоит денег, но вы быстро их отобьете, особенно если дома есть дети) и довести до густой однородной массы.

Мороженое с мастихой от ресторана MOLON LAVE Пагото

Вам понадобится: (на 1,5 кг)

молоко — 600 г сливки — 600 г сахар — 270 г пектин — 50 г пюре мастиха (греческий ликер на основе хвойной смолы) — 40 г Приготовление:

Все ингредиенты поместить в емкость для блендера и перемешивать на медленной скорости в течение 25 минут. Затем заморозить в подходящих для морозилки таре. Перед подачей шарики украсить.

Вам понадобится:

(На 4 порции по 85 г каждая):

100 г яичных белков (3 шт.)

30 г сахарной пудры

300 г черной смородины (свежей или свежемороженой)

Приготовление:

Взбить белки с сахаром в пышную пену. Добавить ягоды без веточек, продолжать взбивать. Переложить мусс в порционные формочки и заморозить. При подаче украсить сверху нарезанными свежими ягодами или посыпать сахарной пудрой.

Йогуртовое мороженое от фуд-блогера Анастасии Черепнянской

Вам понадобится:

йогурт греческий — 575 г (не обезжиренный, с сахаром)

мед легкий, цветочный — 30 г экстракт ванили — 1 ч. ложка

Приготовление:

Выложите йогурт в большую емкость, уберите излишки жидкости, если они есть, добавльте мед и экстракт ванили. Взбейте венчиком до получения однородной кремообразной массы, выложите в емкость для замораживания и уберите в морозилку. Каждые полчаса перемешивайте мороженое, пока оно полностью не заморозится. Во время подачи лакомство можно украсить свежими фруктами или джемом. Лайфхак от Passion.ru : если вы используете низкокалорийный йогурт без сахара, увеличьте дозировку меда вдвое. Если хотите заменить мед сахаром, то вам понадобится 100 г сахара, если йогурт сладкий, и 125 г — для йогуртов без сахара.

Сорбет из киви от ресторана « Никола Тесла

Вам понадобится:

горсть листьев салата

киви — 2 шт.

половинка банана

горсть свежего шпината

сок лайма — 1 ст. ложка

минеральная вода — 100 мл отруби — 1 ст. ложка

Приготовение:

Все ингредиенты сложите в чашу блендера и смешайте. Затем выложите полученную массу в посуду для замораживания и поставьте на два часа в морозилкуhttps://www.passion.ru/food/nacionalnye-kuhni/kulinarnoe-puteshestvie-obed-po-turecki-172646.htm, каждые полчаса тщательно перемешивайте. Подавайте с кусочком киви.

Текст: Юлия Шумилко

Фото: архив ресторанов