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Как в детстве: 5 самых вкусных рецептов домашнего мороженого
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Как в детстве: 5 самых вкусных рецептов домашнего мороженого 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Бодрящее, прохладное, невероятное… Правильно, это мороженое. Сейчас появилось много вкусных вариантов, но с домашними они, конечно, не сравнятся. Попробуем приготовить, пока стоят жаркие денечки?
Домашнее мороженое от ресторана Christian и шеф-повара Кристиана Лоренцини
Вам понадобится:
халва — 100 г  молоко 3,5% — 500 г  стабилизатор для мороженого — 5 г  сахарный песок — 60 г  сахар тримолин — 71 г  сливки 33% — 310 г  Приготовление:
Молоко, сахар, стабилизатор, тримолин довести до кипения, перемешать и снять с огня. Охладить, затем добавить сливки, поставить в холодильник на 10 часов. После поместить во фризер (эта машинка стоит денег, но вы быстро их отобьете, особенно если дома есть дети) и довести до густой однородной массы.
Мороженое с мастихой от ресторана MOLON LAVE Пагото
Вам понадобится: (на 1,5 кг)
молоко — 600 г  сливки — 600 г  сахар — 270 г  пектин — 50 г  пюре мастиха (греческий ликер на основе хвойной смолы) — 40 г  Приготовление:
Все ингредиенты поместить в емкость для блендера и перемешивать на медленной скорости в течение 25 минут. Затем заморозить в подходящих для морозилки таре. Перед подачей шарики украсить.
Смородиновое мороженое от известного фуд-блогера Екатерины Масловой
Вам понадобится:
(На 4 порции по 85 г каждая):
100 г яичных белков (3 шт.)
30 г сахарной пудры
300 г черной смородины (свежей или свежемороженой)
Приготовление:
Взбить белки с сахаром в пышную пену. Добавить ягоды без веточек, продолжать взбивать. Переложить мусс в порционные формочки и заморозить. При подаче украсить сверху нарезанными свежими ягодами или посыпать сахарной пудрой.
Йогуртовое мороженое от фуд-блогера Анастасии Черепнянской
Вам понадобится:
йогурт греческий — 575 г (не обезжиренный, с сахаром)
мед легкий, цветочный — 30 г  экстракт ванили — 1 ч. ложка
Приготовление:
Выложите йогурт в большую емкость, уберите излишки жидкости, если они есть, добавльте мед и экстракт ванили. Взбейте венчиком до получения однородной кремообразной массы, выложите в емкость для замораживания и уберите в морозилку. Каждые полчаса перемешивайте мороженое, пока оно полностью не заморозится. Во время подачи лакомство можно украсить свежими фруктами или джемом. Лайфхак от Passion.ru: если вы используете низкокалорийный йогурт без сахара, увеличьте дозировку меда вдвое. Если хотите заменить мед сахаром, то вам понадобится 100 г сахара, если йогурт сладкий, и 125 г — для йогуртов без сахара.
Сорбет из киви от ресторана «Никола Тесла»
Вам понадобится:
горсть листьев салата
киви — 2 шт.
половинка банана
горсть свежего шпината
сок лайма — 1 ст. ложка
минеральная вода — 100 мл  отруби — 1 ст. ложка
Приготовение:
Все ингредиенты сложите в чашу блендера и смешайте. Затем выложите полученную массу в посуду для замораживания и поставьте на два часа в морозилкуhttps://www.passion.ru/food/nacionalnye-kuhni/kulinarnoe-puteshestvie-obed-po-turecki-172646.htm, каждые полчаса тщательно перемешивайте. Подавайте с кусочком киви.
Текст: Юлия Шумилко
Фото: архив ресторанов
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