Ужин еще не готов, а все члены семьи уже пришли с работы или учебы домой и сидят голодные? Выход всегда есть — можно быстро приготовить салат из кабачков по нашему рецепту.
Салат из кабачков/Фото: Дмитрий Королько/BurdaMedia
Понадобится:
1 маленький кочан молодой белокочанной капусты,
3 помидора,
300 г кабачков,
по 50 г зелени петрушки и укропа,
1 зубчик чеснока,
4 ст. ложки оливкового масла,
соль по вкусу.
Приготовление:
С капусты снимите верхние листья, разрежьте кочан на 4 части и осторожно удалите кочерыжку. Затем помойте капусту, обсушите и порежьте мелкой соломкой.
Помидоры вымойте, обсушите бумажным полотенцем. Затем разрежьте пополам, удалите основания плодоножек и нарежьте острым ножом на небольшие кубики.
Кабачки вымойте, очистите, разрежьте вдоль пополам, удалите семена нарежьте тонкой соломкой.
Укроп и петрушку переберите, промойте, обсушите на бумажном полотенце и мелко порубите. Чеснок почистите, вымойте, пропустите через пресс и перемешайте с оливковым маслом.
Подготовленные капусту, помидоры, кабачки и измельченную зелень выложите в прозрачный салатник. Посолите и добавьте оливковое масло, смешанное с чесноком. Осторожно перемешайте и сразу же подавайте на стол.
Время приготовления: 20 минут. В одной порции 210 ккал.