Салат с молодой капустой и кабачком — очень полезный перекус

Ужин еще не готов, а все члены семьи уже пришли с работы или учебы домой и сидят голодные? Выход всегда есть — можно быстро приготовить салат из кабачков по нашему рецепту.

Салат из кабачков/Фото: Дмитрий Королько/BurdaMedia

Понадобится:

1 маленький кочан молодой белокочанной капусты,

3 помидора,

300 г кабачков,

по 50 г зелени петрушки и укропа,

1 зубчик чеснока,

4 ст. ложки оливкового масла,

соль по вкусу.

Приготовление:

С капусты снимите верхние листья, разрежьте кочан на 4 части и осторожно удалите кочерыжку. Затем помойте капусту, обсушите и порежьте мелкой соломкой.

Помидоры вымойте, обсушите бумажным полотенцем. Затем разрежьте пополам, удалите основания плодоножек и нарежьте острым ножом на небольшие кубики.

Кабачки вымойте, очистите, разрежьте вдоль пополам, удалите семена нарежьте тонкой соломкой.

Укроп и петрушку переберите, промойте, обсушите на бумажном полотенце и мелко порубите. Чеснок почистите, вымойте, пропустите через пресс и перемешайте с оливковым маслом.

Подготовленные капусту, помидоры, кабачки и измельченную зелень выложите в прозрачный салатник. Посолите и добавьте оливковое масло, смешанное с чесноком. Осторожно перемешайте и сразу же подавайте на стол.

Время приготовления: 20 минут. В одной порции 210 ккал.