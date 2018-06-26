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3 простых рецепта заготовок из клубники
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3 простых рецепта заготовок из клубники 

7dach.ru 20 минут назад
Фото: 7dach.ru
Чтобы сохранить летний вкус ягод и наслаждаться им в холодный осенне-зимний период, рекомендуем вам сделать заготовки впрок по нашим рецептам. Мы приготовим классическое клубничное варенье, сохраним цельные ягоды в сахарном сиропе и сделаем необычный сладкий микс из клубники и … кабачков. Попробуйте! Внимание! Полные описания рецептов заготовок из клубники находятся по ссылкам под фотографиями.
1. Клубничное варенье
Если кто-то до сих пор ни разу не варил варенье из клубники и считает, что не умеет этого делать, то этот вариант заготовки любимой ягоды — для вас. Ведь всегда лучше начинать со старой доброй классики. А когда наберетесь опыта, можно будет перейти к экспериментам.
Клубничное варенье, фото Олег Кулагин/BurdaMedia
Полный текст рецепта приготовления клубничного варенья
2. Клубника в сахарном сиропе
Особенность этой заготовки — в пастеризации ягод. То есть они не варятся, а заливаются горячим сахарным сиропом. Впрочем, ягоды с сиропом можно и прокипятить в течение 3–5 мин, осторожно помешивая. А затем разлить в горячие сухие банки и укупорить.
Клубника в сахарном сиропе, фото: А. Соколов/BurdaMedia
Полный текст рецепта приготовления заготовки на зиму «Клубника в сахарном сиропе»
3. Варенье «Фантазия» из клубники и кабачков
Варенье-микс готовится по такому же принципу, как любое обычное варенье. Разница лишь в количестве этапов. Варить нашу «Фантазию» придется целых 3 раза: сначала доводим до кипения сироп, затем варим в нем клубнику и уже после добавляем кабачки. Зато будет чем удивить близких и друзей!
Варенье Фантазия из клубники и кабачков, фото: К. Виноградов/BurdaMedia
Полный текст рецепта варенья «Фантазия» из клубники и кабачков Приятн
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