Кетодиета: главные продукты и 8 крутых рецептов с ними

Низкоуглеводная кетогенная диета сегодня находится на пике популярности. Это система здорового питания, которая основана на сжигании организмом жиров как главного источника энергии: человек, соблюдающий кетодиету, худеет за счет потери жировых отложений, сохраняя мышцы.

В нашем обзоре вы найдете самые классные кеторецепты, а заодно узнаете, какие продукты являются наиболее важными для такого рациона.

Второе название этой популярной диеты, которой придерживаются сегодня многие знаменитости (среди них, например, красавицы-актрисы Меган Фокс и Хэлли Берри), — низкоуглеводная. Сегодня такой рацион — своего рода мейнстрим для всех, кто хочет безболезненно и качественно похудеть, но изначально кетодиета была разработана для лечения эпилепсии у детей. В чем же связь?

Кетогенная диета подразумевает высокое содержание в рационе жиров, умеренное количество белков и минимум углеводов. Организм, фиксируя недостаток углеводов, получать энергию не из углеводов, а из жиров, попутно вырабатывая кетоновые тела.

Выработка этих продуктов обмена веществ (кетоновых тел) называется кетозом. В первоначальный диете это был ключевой фактор для снижения частоты припадков больных эпилепсией, а сегодня кетоз важен худеющим для того, чтобы организм расщепил накопленные жиры и благодаря этому похудел за счет потери именно ненавистных отложений, а не мышечной массы.

Итак, как вы уже поняли, главный элемент питания в кетогенной диете — жиры, которые должны составлять 75% рациона. Это, конечно, полезнейшие растительные масла (оливковое, кокосовое), орехи, жирная рыба, сыры и молочные продукты.

На белки должно приходиться 20% рациона. Их нужно добирать из различных видов мяса, яиц, грибов. Важно, что мясные продукты не должны быть переработаны (в колбасе и сосисках содержится сахар). Наряду с белками нужно помнить и о клетчатке, поскольку она очень важна для хорошего метаболизма. На кетодиете разрешаются любые зеленые овощи, а также помидоры.

Углеводы должны составлять не более 5% рациона, и они непременно должны быть «полезными» и легкими. Это, в первую очередь, ягоды и фрукты с низким содержанием сахара. Кстати, о сахаре: от него (как и от любых мучных и, увы, макаронных изделий) придется отказаться совсем. То же касается любого алкоголя и сладких напитков.

Обратите внимание: несмотря на отсутствие ограничений по калорийности, оставайтесь в пределах своей дневной нормы. Если вы будете съедать по 4000 ккал ежедневно, даже самая эффективная диета не принесет результатов.

Прежде, чем выбрать для себя такое питание, обязательно проконсультируйтесь со своим диетологом: кеторацион и любые другие низкоуглеводные диеты опасны для всех, кто страдает от нарушений обмена веществ.

Поскольку кетодиета — питание низкоуглеводное, мясо является самым желанным «гостем» в этой системе питания. Ешьте говядину, телятину, крольчатину и даже свинину в небольших количествах: все эти продукты содержат много белка и животные жиры, которые по замыслу и должны стать основой вашего рациона.

1. Соедините оба фарша в большой миске.

2. Цуккини натрите на терке и добавьте к фаршу, не удаляя лишнюю воду.

3. В фарш разбейте яйцо, добавьте соль, перец. Перемешайте все руками.

4. В чугунной сковороде с толстым дном растопите масло. Сформируйте из мясной смеси не слишком крупные (как на картинке) шарики, равные по размеру.

5. Обжаривайте шарики по 3-5 минут с каждой стороны, пока они не станут золотисто-коричневыми.

6. В отдельной миске смешайте бульон, горчицу и сливки до однородной консистенции. Перелейте смесь в сковороду с фрикадельками и тушите 5-10 минут, пока соус не затвердеет.

Рыба так же, как и мясо, идеально вписывается в безуглеводный рацион. «Фаворитами» кетодиеты являются жирный лосось, семга, тунец и сельдь. Эта рыба невероятно полезна для здоровья, поскольку содержит массу важнейших витаминов и минералов.

1. В большой сковороде разогрейте 1 ст. л. сливочного масла и добавьте оливковое.

2. Филе махи-махи посолите, поперчите и выложите на сковороду. Обжаривайте рыбу примерно по 3-4 минуты с каждой стороны, пока она не станет золотистого цвета.

3. Переложив филе на тарелку, растопите в сковороде оставшиеся 2 ст. л. сливочного масла, добавьте чеснок и обжарьте в течение 1-2 минут.

4. Добавьте к чесноку лимонную цедру, сок и петрушку. Перемешайте и снимите соус с огня.

5. Готовый соус выложите на филе рыбы. Готовое блюдо по желанию украсьте лимонными дольками.

Все мы знаем, что блюда с нежирной курицей составляют основу любого рациона, направленного на похудение. Так и с кетодиетой: курица является незаменимым продуктом, содержащим много белка и не содержащим углеводов. К тому же ее всегда легко и приятно готовить.

1. В сковороде разогрейте оливковое масло. Куриные грудки посолите, поперчите, приправьте орегано.

2. Обжаривайте курицу по 8-9 минут с каждой стороны до золотистого непрозрачного цвета. Переложите готовые грудки со сковороды на тарелку.

3. В ту же сковороду, установив средний огонь, добавьте сливочное масло. Обжарьте на нем чеснок в течение 1 минуты, добавьте помидоры черри, и по желанию посолите и поперчите.

4. Когда черри начнут лопаться, убавьте огонь и добавьте в сковороду шпинат. Обжаривайте еще 7-9 минут.

5. Влейте в сковороду сливки, добавьте пармезан, и, перемешав все, доведите соус до медленного кипения и готовьте после этого около 3 минут.

6. Куриные грудки переложите обратно в сковороду с соусом и готовьте их еще 7-9 минут до готовности.

7. Подавайте блюдо, сбрызнув лимоном, и по желанию украсив свежей зеленью.

Цуккини — очень низкокалорийный (около 17 ккал на 100 г) продукт, и поэтому его рекомендуют добавлять в рацион при любой диете. Он богат витаминами А и С, каротином, а также калием. Низкоуглеводные диеты известны тем, что они неизбежно приводят к проблемам с пищеварением, но цуккини способствует ускорению обмену веществ и нормализации метаболизма.

1. Духовку поставьте разогреваться на 180 градусов. Приготовьте решетку для выпечки, застелив ее пергаментной бумагой.

2. Из половинок цуккини удалите семена.

3. В большой миске смешайте сливки, артишоки, шпинат, моцареллу, пармезан, чеснок, соль, черный и красный перец.

4. Сырную смесь выложите в лодочки. Заверните каждую в два кусочка бекона и переложите на решетку.

5. Выпекайте лодочки около 40 минут, пока цуккини не станут мягкими, а бекон — хрустящим.

Низкоуглеводный высокожировой рацион просто невозможно представить без авокадо. Этот продукт перенасыщен полезными жирами, витаминами и минералами, без которых как здоровое питание, так и диеты были бы неполноценными.

1. Ложкой удалите из половинок авокадо немного мякоти и переложите в отдельную миску. Чтобы мякоть авокадо не потемнела, полейте ее соком лайма.

2. В сковороде разогрейте масло, обжарьте лук, добавьте фарш и тако, перемешайте, приправьте солью и перцем и готовьте 6-8 минут, пока мясо не потеряет розовый цвет. Переложите фарш со сковороды в отдельную миску и избавьтесь от лишнего жира.

3. Каждую половинку авокадо начините мясом, затем выложите мякоть авокадо, сыр, латук, черри и сметану.

Сочный и хрустящий салат Айсберг содержит много клетчатки и воды, что является важным для хорошего пищеварения. Этот низкокалорийный продукт можно есть в неограниченных количествах, настолько он безопасен для фигуры. Кстати, он совсем не бесполезен для здоровья: в его составе есть фолиевая кислота, витамины А, В и С, а также фосфор, магний и натрий.

1. Вырежьте из салата 8 кусочков, чтобы из них получилось подобие булочки (как на картинке).

2. Обжарьте бекон, чтобы он стал хрустящим. Переложите его на бумажное полотенце. В той же сковороде обжарьте лук.

3. Говяжий фарш разделите на 4 порции, приправьте солью и перцем, сформируйте котлеты.

4. Обжаривайте котлеты по 4-5 минут с каждой стороны на медленном огне до готовности. Выложите на каждую котлету кусочек Чеддера и, накрыв сковороду крышкой, дайте ему расплавиться. Снимите сковороду с огня.

5. Складывайте бургеры: на салат выкладывайте чизбергер, кусочек бекона, кружочек помидора, а затем соус ранч и кусочек салата.

Эти дары моря богаты йодом и другими полезными микроэлементами, а также витаминами А, D, E. Креветки отлично подходят для диетического рациона, а для кетопитания — особенно, поскольку они содержат ценный белок и полезные кислоты Омега 3.

1. Разогрейте масло (оливковое и 1 ст. л. сливочного) в сковороде. Обжарьте на нем креветки, добавив красный перец, в течение 3-5 минут, пока креветки не станут розового цвета.

2. Сняв сковороду с огня, добавьте в нее еще 1 ст. л. сливочного масла, лимонный сок, белое вино, петрушку. Перемешайте все ингредиенты.

3. Подавайте готовое блюдо, по желанию украсив дольками лимона.

Яйца — самый сбалансированный источник белка и полезных жиров. Обязательно включайте их в свой рацион, соблюдая кетодиету, поскольку этот продукт не только удачно вписывается в низкоуглеводную концепцию диеты, но и содержит массу необходимых для здоровья микроэлементов и витаминов.

1. Сделайте котлетки из цветной капусты. Для этого натрите ее на терке, смешайте с яйцом и тертым сыром, добавьте соль и перец по вкусу и как следует перемешайте все ингредиенты.

2. Обжаривайте котлеты на оливковом масле на среднем огне по 5 минут с каждой стороны.

3. Приготовьте яйца-пашот любым удобным способом по нашей инструкции.

4. Оставьте после варки яиц-пашот в кастрюле 4-5 см воды и на водяной бане приготовьте соус. Для этого смешайте желтки, лимонный сок, кайенский перец, масло и соль.

5. Подавайте котлеты, выложив сверху бекон, затем яйца-пашот и соус Голландез. По желанию украсьте готовое блюдо луком и паприкой.