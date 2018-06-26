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Названы лучшие марки российского зефира в шоколаде
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Названы лучшие марки российского зефира в шоколаде 

360tv.ru 36 минут назад
Фото: depositphotos
Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» проверил качество зефира в шоколаде шести брендов. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на результаты исследования.
Специалисты изучили продукты марок «Шармэль», «Лянеж», «Сладкие истории», «Каждый день», «Полет», «Тверской кондитер». Лучшим зефиром в шоколаде признан десерт бренда «Шармэль». Возглавить рейтинг он смог благодаря шоколадной глазури.
«Все остальные зефиры покрыты кондитерской глазурью на основе заменителей масла какао. Для большинства участников теста это не является нарушением, поскольку в маркировке они все использовали формулировки «в кондитерской глазури», «глазированный», «в темной глазури»», — сказано в сообщении Росконтроля.
Производитель «Сладких историй» назвал свой товар «зефиром в шоколадной глазури», из-за чего оказался в черном списке Росконтроля. К марке «Полет» эксперты также предъявили претензии. В составе продуктов «Полета» значится цельное молоко, однако экспертиза не нашла его в зефире.
Помимо глазури, Росконтроль оценивал качество самого зефира. В этой области первым снова стал «Шармэль», на втором месте оказался зефир марки «Полет», который эксперты назвали самым фруктовым. В нем содержится самая высокая доля фруктового сырья.
«Росконтроль» проверил качество фруктовых мюсли. Эксперты пришли к выводу, что немецкий продукт небезопасен для употребления. В мюсли из Германии нашли в 6,5 раз больше плесневых грибов, чем допускается для концентратов и круп, не требующих варки.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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