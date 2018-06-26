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Сколько холестерина в гамбургере — цифры о вреде фастфуда
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Сколько холестерина в гамбургере — цифры о вреде фастфуда 

Все новости Новосибирской области 17 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Маринованные огурцы, лук, сыры разных видов. Вес по граммам, глубокая шоковая заморозка мяса и фритюр. Время приготовления — не больше двух минут.
У каждого повара есть свой секрет приготовления идеального бургера. Однако мода на здоровое питание из индустрии фастфуда практически вытеснила масло. Поэтому мясо теперь готовят либо на открытом огне, либо на гриле. Хотя это тоже калорий 200-300.
В среднем в одном бургере
30 граммов
углеводов — это одна четвертая от суточной нормы. А вот показатель холестерина почти 50 милиграммов, это половина дозы необходимой организму. Не считая картошки фри, соусов и газировки.
— Быстрые углеводы, простые углеводы вызывают у нас в организме сахар, поднимают инсулин. Способствуют откладыванию жиров. Соответственно, когда жиры откладываются, транспортировать их обратно очень и очень сложно, — комментирует специалист по правильному питанию Артем Рева.
Ингредиенты и способы приготовления в кафе быстрого питания стандартизированны. Поэтому вес, состав и даже количество соли в продуктах остаются неизменными. Выбрать можно степень прожарки мяса и добавки.
— Все приготовления, все рецептуры стандартизированы, у нас есть так называемые КЛН — контрольные листы наблюдения, — подчеркнул директор ресторана быстрого питания Владислав Бочкарев.
По словам фитнес-тренеров, все чаще в спортзалы приводят детей. Поэтому советуют: если ребенок любит фастфуд, готовьте бургеры дома. Если в покупной булке с котлетой триста калорий, то в домашней — в половину меньше.
— Приготовить на гриле, взять булочку, чтобы она была не из быстрых углеводов, не мучная, а ржано-пшеничная или просто ржаная. Взять сыр низколорийный, есть 30% пармезан — он хорошо подходит для такого рода еды, — рекомендует персональный спортивный тренер Александр Дорофеев.
В течение года в кафе быстрого питания жители мегаполиса съедают десятки тысяч бургеров и сотни килограммов картошки фри. Специалисты по здоровому питанию уверяют: исключить фастфуд из рациона желательно, но не обязательно. Главное –покупать в проверенном кафе, есть в меру и не пренебрегать физическими нагрузками.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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