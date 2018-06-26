Рецепт дня: Жаркое по-домашнему из говядины 

Sobesednik.ru предлагает запастись необходимыми ингредиентами и терпением и приготовить настоящее жаркое из говядины.
Что понадобится:
говядина — 500 г картофель — 6 шт.
кабачок — 1 шт.
помидоры — 3 шт.
лук репчатый — 1 шт.
морковь — 2 шт.
укроп — пучок
петрушка — пучок
сметана — 3 ст. л.
сыр твердый — 300 г вода — 2 стакана
черный молотый перец — по вкусу
1. Помойте мясо, оставьте его немного подсохнуть. Затем порежьте на небольшие кусочки и разложите по горшочкам.
2. Почистите лук, нарежьте его кольцами. Уложите слоем на мясо.
3. Помойте морковь, очистите ее от кожуры. Нарежьте кружками и разложите по горшочкам.
4. Помойте и очистите картофель. Порежьте небольшими кубиками, уложите в горшочки следующим слоем.
5. Помойте кабачок, очистите от кожуры, нарежьте кубиками и разложите по горшочкам.
6. Помойте помидоры. Обдайте их крутым кипятком, снимите кожицу, нарежьте полукругом и тоже разложите.
7. Мелко порубите петрушку и укроп.
8. B отдельной миске смешайте сметану и зелень. Слегка поперчите, залейте водой. Разлейте эту смесь по горшочкам.
9. Нарежьте тонкими пластинками сыр. Разложите его последним слоем.
10. Накройте горшочки крышками. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 60 минут.
Приятного аппетита!