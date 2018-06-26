Ещё
Рецепт дня: Жаркое по-домашнему из говядины
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рецепт дня: Жаркое по-домашнему из говядины 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru предлагает запастись необходимыми ингредиентами и терпением и приготовить настоящее жаркое из говядины.
Что понадобится:
говядина — 500 г  картофель — 6 шт.
кабачок — 1 шт.
помидоры — 3 шт.
лук репчатый — 1 шт.
морковь — 2 шт.
укроп — пучок
петрушка — пучок
сметана — 3 ст. л.
сыр твердый — 300 г  вода — 2 стакана
черный молотый перец — по вкусу
1. Помойте мясо, оставьте его немного подсохнуть. Затем порежьте на небольшие кусочки и разложите по горшочкам.
2. Почистите лук, нарежьте его кольцами. Уложите слоем на мясо.
3. Помойте морковь, очистите ее от кожуры. Нарежьте кружками и разложите по горшочкам.
4. Помойте и очистите картофель. Порежьте небольшими кубиками, уложите в горшочки следующим слоем.
5. Помойте кабачок, очистите от кожуры, нарежьте кубиками и разложите по горшочкам.
6. Помойте помидоры. Обдайте их крутым кипятком, снимите кожицу, нарежьте полукругом и тоже разложите.
7. Мелко порубите петрушку и укроп.
8. B отдельной миске смешайте сметану и зелень. Слегка поперчите, залейте водой. Разлейте эту смесь по горшочкам.
9. Нарежьте тонкими пластинками сыр. Разложите его последним слоем.
10. Накройте горшочки крышками. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 60 минут.
Приятного аппетита!
ИД «Собеседник»: последние новости
Рецепт дня: Шоколадно-творожный мусс Рецепт дня: Молочный коктейль с абрикосами Семь советов, которые помогут приготовить лучшие в вашей жизни гренки
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наталья Штурм «утешает не словом, а делом»14
Регина Тодоренко показала всем свои черешни66
«Думал, воспитаю молоденькую под себя»91
Уже не те: как изменились секс-символы прошлого5
Боня оголилась на футбольном матче90
Видео
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
07:23
Экзотика, которую стоит попробовать
Еда
00:59
Регина Тодоренко показала всем свои черешни
Звёзды
00:53
Наталья Штурм «утешает не словом, а делом»
Звёзды
04:24
Это категорически нельзя делать перед сном
Здоровье
10:17
Женские вещи, которые бесят мужчин
Мода
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
03:32
Как работает красная нить на запястье
Психология
01:43
Раскрыт грандиозный обман китайских женщин
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение