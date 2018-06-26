Квас против кефира: готовим окрошку по ресторанным правилам

В Екатеринбург пришла долгожданная жара. Мы решили узнать у шеф-поваров ресторанов, как правильно готовить главное летнее блюдо — окрошку. Чем заправлять и как сделать её вкусной и полезной.

Рецепт № 1: Мясная окрошка

Как правильно готовить традиционную окрошку, нам показал шеф-повар Павел Пащенко. Вкусный мясной аромат порадует любителей сытно поесть.

Ингредиенты на 2 порции: яйцо — 1 шт., картофель — 40 г, редиска — 30 г, огурец — 40 г, отварная говядина — 30 г, отварной говяжий язык — 30 г, укроп, зеленый лук, горчица, сливочный хрен, сметана, квас.

1. Режем кубиками отварной картофель, яйцо, огурец, редиску.

2. Режем мясо — отварную говядину и отварной говяжий язык.

3. Смешиваем ингредиенты.

4. Добавляем зелень — укроп, зеленый лук. Солим, перчим.

5. Добавляем в смесь горчицу и сливочный хрен, тщательно перемешиваем.

6. Выкладываем на тарелку, украшаем яйцом, редиской и зеленью.

7. Заливаем квасом, подаём со сметаной.

Главный секрет вкусной окрошки — качественные продукты и их сочетаемость. Чем мельче получатся кубики, тем лучше окрошка будет держать форму.

Альтернативный вариант заправки: минералка, минералка с уксусом, тан, айран.

Рецепт № 2: Окрошка с говядиной на кефире

Этим рецептом летней освежающий окрошки с нами поделилась шеф-повар Ольга Лапина . Если вам наскучила обычная окрошка, обязательно попробуйте сделать заправку по ее рецепту.

Ингредиенты на 1 порцию: ½ яйца, картофель — 30 г, огурец — 20 г, редиска — 20 г, укроп — 2 г, лук зеленый — 5 г, отварная говядина — 20 г, горчица и хрен — по 2 г. На заправку: кефир 2,5% — 130 г, огурец — 40 г, укроп — 2 г, чеснок — 1 г, соль, перец.

1. Режем кубиками: картофель, яйца, огурец, редиску и отварную говядину.

2. Режем и добавляем в смесь зеленый лук.

3. Готовим заправку: режем огурец, добавляем чеснок, укроп, заливаем кефиром, взбиваем в блендере, солим, перчим по вкусу.

4. Заливаем окрошку получившейся смесью.

5. Украшаем мелко порезанным укропом.

6. Подаём с горчицей и хреном.

Главный секрет вкусной окрошки — свежие качественные продукты.

Альтернативный вариант заправки: сыворотка, йогурт, минералка, квас со сметаной.

Рецепт № 3. Летняя окрошка с ростбифом и копченым цыпленком

А это вариация на тему традиционной окрошки от бренд-шефа Николая Боброва . В этом рецепте сочетаются разные виды мяса, что делает вкус просто незабываемым!

Ингредиенты на 1 порцию: ростбиф из говяжьей вырезки средней прожарки — 20 г, копченое куриное филе — 20 г, редиска — 10 г, свежий огурец — 30 г, печёная картошка — ½, вареное куриное яйцо — ½, столовый хрен — 10 г, горчица — 5 г, зеленое масло, укроп для украшения, сметана, квас.

Предподготовка:

Ростбиф: замариновать говяжью вырезку (соль, перец, чеснок, зеленые травы — тимьян, розмарин), добавить немного масла или соевого соуса, обжарить и запечь в фольге до состояния средней готовности, чтобы внутри мясо осталось немного розовым.

Зеленое масло: зелень по вкусу (петрушку, укроп, кинзу, шпинат) добавляем в растительное масло. Масло берем либо теплое масло, градусов 60–70, либо практически замерзшее. Пробиваем в высокоскоростном блендере до однородной консистенции, процеживаем через марлю или полотенце естественным путем — не давим и не выжимаем. Хранится под закрытой крышкой, как обычное масло.

1. Режем кубиками огурец, картошку, яйцо.

2. Режем мясо — ростбиф и копченую курицу. Использовать свинину повар не советует — она слишком жирная, в готовой окрошке могут появиться жирные пятна «как от тушенки».

3. Тонкими пластиками нарезаем редиску.

4. Выкладываем овощи, яйцо и мясо на тарелку.

5. Заправляем сметаной.

6. Украшаем сверху редиской, укропом и зеленым маслом.

7. Подаем с квасом, хреном и горчицей.

Главный секрет вкусной окрошки: Режем продукты одинаковыми мелкими кубиками. Чем более одинаково порезаны ингредиенты — тем вкуснее. Это значит, что никакой отдельный ингредиент не будет выделяться по вкусу. Тогда создается общее вкусовое впечатление от всего блюда целиком. Если одни куски будут крупнее, а другие меньше, значит что-то будет доминировать.

Альтернативный вариант заправки: рассол от соленых огурцов процедить через сито, прогреть, остудить, добавить нежирный кефир. По вкусу горчица и хрен.