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Он это заслужил. Мировые СМИ пишут про чак-чак
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Он это заслужил. Мировые СМИ пишут про чак-чак 

Казанский Портал 1 час назад
Фото: Казанский Портал
Казань получила мировое признание. Вместе с ней внимания удостоился чак-чак — национальный десерт, от которого туристы в восторге. Теперь о чак-чаке пишут чаще, чем о новом клипе Бейонсе, снятом в Лувре. Ну ладно, не настолько часто, но все-таки пишут. Это приятно.
Публикуем вольный перевод заметки Ассошиейтед Пресс, которую можно считать одой нашему традиционному десерту.
Чак-чак — национальный десерт в регионе, позиционирующем себя как Землю 1000 и 1 удовольствия. Блюдо из мягкого поджаренного теста, сахара и меда продают на оживленной пешеходной улице Баумана, в самом центре Казани.
Фото: apnews.com  «Когда я был маленьким, мои родители и родственники готовили чак-чак дома. Не сказал бы, что ем чак-чак каждый день, но это блюдо из тех, что берешь с собой в качестве гостинца, когда тебя куда-то зовут», — рассказывает журналисту Нурбек Батулла.
Чаще всего блюдо принимает форму пирамиды, холма или лапши. Во время футбольного чемпионата чак-чак продают везде: и в сувенирных, и в продуктовых. Чиновники, отвечающие за туризм, используют его для продвижения региона. Чак-чак любят не только туристы. Местные тоже. Раньше десерт был дорогим из-за меда, а сейчас продается в казанских кафе примерно за 30 рублей. Это около 50 центов, что делает чак-чак вполне доступным удовольствием.
Десерт становится популярнее во время крупных событий. В 2005 году, например, когда Казань праздновала 1000-летие, умельцы приготовили чак-чак, весом в 1000 кг. Его сервировали на площади 13,266 квадратных метров, это примерно два футбольных поля. Недавно, в день старта ЧМ, в Казани приготовили чак-чак, который весит более 4 тонн.
В Казани еще не решили, какой рецепт чак-чака самый правильный. Батулла рекомендует Хлебозаод №3. Там можно купить чак-чак прямо «с конвейера».
Заметку быстро перепечатали USA Today, The Washington Post и The New York Times. Готовим чак-чак и ждем грандиозного наплыва иностранных туристов-гурманов!
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