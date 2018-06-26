Ещё
Росконтроль: тверской зефир в шоколадной глазури не содержит ни грамма шоколада
Далее:
Читайте также:
Ещё

Росконтроль: тверской зефир в шоколадной глазури не содержит ни грамма шоколада 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
Независимая некоммерческая организация в сфере защиты прав потребителей «Росконтроль» проверила качество зефира в шоколадной глазури шести брендов, в том числе и тверского производителя. Главным критерием стала проверка сладостей на безопасность. По итогам экспертизы зефир некоторых компаний попал в «черный список».
Эксперты исследовали глазурь зефира: «Каждый день», «Лянеж», «Полет», «Сладкие истории», «Тверской кондитер» и «Шармэль». По итогам проверки выяснилось, что натуральной шоколадной глазурью покрываются кондитерские изделия только одной марки — «Шармэль».
Зефир остальных марок покрыт кондитерской глазурью на основе заменителей масла какао. Кроме того, продукция «Тверского кондитера» содержит консервант — сорбиновую кислоту. В качестве плюсов специалисты «Росконтроля» отметили следующее:
Безопасный
Имеет достоверную маркировку
Соответствует стандарту
Низкое содержание трансжиров
Не содержит сернистый ангидрид и токсин патулин
"Росконтроль" поместил в черный список «Зефир в шоколадной глазури» производителя «Сладкие истории» за нарушение правила предупреждения покупателей. Сладости марки «Полет» также попали в него за указанное в составе глазури цельное молоко, которое экспертиза не выявила. Изделия других производителей были рекомендованы к покупке.
tvernews.ru: последние новости
Гипноз - манипулирование сознанием или психологическая помощь? Об "удавах" и "кроликах", а также секретах профессии рассказывает гипнолог Иван Надин Поликлиника тверской больницы №7 учится работать в "бережливом" режиме В Тверской области обнаружили "Свиную" колбасу с ДНК курицы
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»138
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире5
Бледанс в прозрачном комплекте снялась для обложки10
Как оральный секс влияет на женскую красоту12
Названы «страшные» последствия отказа от курения55
Видео
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
06:08
Доказано, что плохое настроение полезно
Психология
07:35
Наглые звезды, плюющие на фанатов
Звёзды
04:27
Как не превратить чай в отраву
Еда
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
07:23
Экзотика, которую стоит попробовать
Еда
00:59
Регина Тодоренко показала всем свои черешни
Звёзды
00:53
Наталья Штурм «утешает не словом, а делом»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение