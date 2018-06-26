Росконтроль: тверской зефир в шоколадной глазури не содержит ни грамма шоколада

Независимая некоммерческая организация в сфере защиты прав потребителей «Росконтроль» проверила качество зефира в шоколадной глазури шести брендов, в том числе и тверского производителя. Главным критерием стала проверка сладостей на безопасность. По итогам экспертизы зефир некоторых компаний попал в «черный список».

Эксперты исследовали глазурь зефира: «Каждый день», «Лянеж», «Полет», «Сладкие истории», «Тверской кондитер» и «Шармэль». По итогам проверки выяснилось, что натуральной шоколадной глазурью покрываются кондитерские изделия только одной марки — «Шармэль».

Зефир остальных марок покрыт кондитерской глазурью на основе заменителей масла какао. Кроме того, продукция «Тверского кондитера» содержит консервант — сорбиновую кислоту. В качестве плюсов специалисты «Росконтроля» отметили следующее:

Безопасный

Имеет достоверную маркировку

Соответствует стандарту

Низкое содержание трансжиров

Не содержит сернистый ангидрид и токсин патулин

"Росконтроль" поместил в черный список «Зефир в шоколадной глазури» производителя «Сладкие истории» за нарушение правила предупреждения покупателей. Сладости марки «Полет» также попали в него за указанное в составе глазури цельное молоко, которое экспертиза не выявила. Изделия других производителей были рекомендованы к покупке.