Пломбир на высоте: Как готовят мороженое в московском небоскребе

С 1 июля в Москве для посетителей открывается первая в мире фабрика мороженого, расположенная на высоте 89 этажа. Мини-производство работает на смотровой площадке башни «Федерация-Восток», одного из самых высоких зданий России и Европы. Корреспондент «МИР 24» поднялась на смотровую площадку небоскреба, чтобы увидеть, как готовят самый популярный летний десерт.

360 метров. Поднимаясь на такую высоту, едва успеваешь понять сколько это: чуть ниже, чем Эмпайр-стейт Билдинг в Нью-Йорке, чуть выше чем Эйфелева башня в Париже и в два раза массивнее часовой башни британского парламента . На ум могли бы прийти и другие сравнения, если бы не сигнал сверхскоростного лифта. На 89-м этаже мы оказываемся через 45 секунд после старта.

Первые посетители появились в высотном цехе «Чистой линии» еще за несколько недель до его официального открытия. Здесь иностранцы с паспортами болельщиков, популярные блогеры, выпускники московских школ, фотографирующиеся на фоне «Сити». Объединяет гостей фабрики любовь к популярному десерту и интерес к процессу его приготовления.

«Идея переноса фабрики в высотный филиал принадлежала компании-производителю. Они создали в башне «Федерация» уменьшенную копию линии по изготовлению классического пломбира. Основная сложность была в том, чтобы доставить сюда холодильные установки и создать условия для правильной заморозки мягкого мороженого», — рассказала представитель смотровой площадки Виктория Васильева

На высоте птичьего полета мороженое готовится по стандартной технологии: из пастеризованного молока, смешанного со сгущенкой, сливками, сахаром, глюкозным сиропом, ванилью и другими ингредиентами. Высота и давление никак не влияют на состав или вкус готового продукта.

Правда, в отличие от полного производства, на смотровую площадку площадью 1,5 тыс. кв. м. не удалось доставить варочный и вафельный участки — их размещение потребовало бы слишком много места. Поэтому с основной фабрики производителя в высотный филиал привозят танкеры уже готовой массы объемом по 450 литров.

После доставки на высоту массу по трубам проводят во фризер — в этом аппарате сладкая молочная смесь обогащается воздухом и становится похожей на мягкий мусс. Затем пломбир под потоками ледяной воды охлаждают до -5°С и на ленте разливают по вафельным стаканчикам.

«В таком мягком виде посетители могут попробовать мороженое только на фабрике. Это промежуточная стадия перед финальной шоковой заморозкой», — отметила сотрудник цеха Анастасия Бочарова.

«На вкус до заморозки напоминает домашний пломбир или итальянское джелато. В мягком состоянии можно почувствовать вкус сливок, сахарной пудры, ванилина и самого молока — такое готовили в нашем детстве, тот самый пломбир за 20 копеек», — поделилась посетительница фабрики Анна Курпатова.

Наконец, после формовки стаканчики пломбира отправляют в морозильную камеру, где они «путешествуют» в течение 40 минут при температуре 30°С ниже нуля.

На выходе мороженое имеет привычную консистенцию и температуру минус 20-24°С. По словам сотрудника компании Андрея Барсова, на высотном производстве пломбир готовится со скоростью 325 стаканчиков в час, в то время как на основном производстве за это время можно приготовить около 7000 тысяч порций разного мороженого — эскимо, в рожках, брикетах, ведерках, разные виды щербета или «Лакомки».

Далее каждый стаканчик вручную упаковывают и укладывают в коробки — «высотный» пломбир вместе с остальными партиями поедет в городские магазины. «Наш цех занимается только производством чистого пломбира», — поясняют специалисты фабрики. Для посетителей его можно окунуть в белый, темный или молочный шоколад по вкусу, но пломбир с другими добавками, кусочками фруктов или в шоколадной глазури готовят в «наземном» цеху компании.

Всех посетителей фабрики — как детей, так и взрослых — угощают мягким и готовым мороженым в неограниченном количестве. За стаканчиком пломбира можно успеть рассмотреть почти игрушечную Москву с высоты, до которой птицы — и те долетают не всегда.

Редакция благодарит сотрудников «Panorama 360», а также экспертов фабрики «Чистая Линия» за содействие в подготовке материала.