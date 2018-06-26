Два хлебозавода из Башкирии попали в «черный список» Роскачества

Два хлебозавода из Башкирии — «Восход» и Уфимский хлебозавод №7 — попали в список производителей, которые выпускают товар, не отвечающий всем требованиям качества.

Согласно исследованию, в хлебе, который выпекается на хлебозаводе «Восход», мало жира и много сахара. Но при этом в числе достоинств товара отсутствие консервантов, хорошее качества мякиша и хорошие хорошие органолептические показатели.

Товар, который выпускается Уфимским хлебозаводом №7, не отвечает четырем требованиям: мало жира, превышен уровень кислотности, много сахара, сорт муки ниже заявленного в маркировке. В числе достоинств — отсутствие консервантов и хорошие органолептические показатели.