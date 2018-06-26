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Два хлебозавода из Башкирии попали в «черный список» Роскачества
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Два хлебозавода из Башкирии попали в «черный список» Роскачества 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
Два хлебозавода из Башкирии — «Восход» и Уфимский хлебозавод №7 — попали в список производителей, которые выпускают товар, не отвечающий всем требованиям качества.
Согласно исследованию, в хлебе, который выпекается на хлебозаводе «Восход», мало жира и много сахара. Но при этом в числе достоинств товара отсутствие консервантов, хорошее качества мякиша и хорошие хорошие органолептические показатели.
Товар, который выпускается Уфимским хлебозаводом №7, не отвечает четырем требованиям: мало жира, превышен уровень кислотности, много сахара, сорт муки ниже заявленного в маркировке. В числе достоинств — отсутствие консервантов и хорошие органолептические показатели.
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