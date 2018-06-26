В Ростовской области до 10138 рублей повысился прожиточный минимум

Прожиточный минимум в Ростовской области вырос на 292 рубля и теперь составляет 10138 рублей для трудоспособного человека. Такие данные приводятся на официальным портале правительства донского региона. При этом на ребенка прожиточный минимум составляет 10111 рублей, а для пенсионера — на 7731 рубль в месяц.

Непосредственно на продукты питания отводится 4251 рубль. В частности, в продуктовую корзину входит около 300 г хлеба, картофеля и овощей, 160 г фруктов, 800 г молока и иных молочных изделий, 40 г масел, 60 г сахара и кондитерских изделий, 15 яиц и 350 г рыбы в неделю. Помимо этого в среднем в день россиянину, согласно прожиточному минимуму, положено съедать 160 г мяса.

Данный показатель используется для формирования бюджета и для оценки жизненного уровня населения.