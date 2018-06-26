Топ-4 способа усовершенствовать фигуру

Кажется, есть чем гордиться, — диета эффективна, фигура стройнеет. Но появился новый повод для огорчения: кожа не выглядит больше упругой и ровной. Впрочем, целлюлит случается и у девушек, которые не озабочены похудением. Как решить проблему, которая сейчас, перед отпуском, волнует очень многих. И сделать это быстро.

Современный человек, в отличие от своих предков, очень мало двигается. Мы проводим большую часть времени сидя в офисном кресле или автомобиле. Гиподинамия вызывает застойные процессы, которые мешают коже получить достаточное кровоснабжение и питание, затрудняется лимфоток, появляются отеки. Большую роль в том, что кожа выглядит неважно играет также недостаток эластина и коллагена, которые помогают эпидермису восстанавливаться. Вырабатываться им мешает гормон стресса кортизол. Его рост в крови провоцируют в том числе все наши скачки веса: неумение отказать себе в чем-то вкусном, а потом строгие ограничения и безудержный фитнес. Да и в целом жизнь горожанина — это сплошной стресс. Нет ничего удивительного в том, что остаются лишь единицы, незнакомые с целлюлитом. Но есть и хорошая новость: побороть его сложно, но все-таки возможно.

Будьте внимательны к средствам ухода

Скрабы, кремы, обертывания — что мы только ни используем, чтобы избавиться от апельсиновой корки на бедрах. Кое-что вроде бы помогает: например, медовые обертывания или пилинги с кофе и морской солью, которые запускают естественные процессы расщепления жировых отложений. Но относиться к ним надо с осторожностью: прежде чем начинать экспериментировать, обязательно убедитесь, что у вас нет аллергии на используемые вещества.

И вообще не забывайте внимательно читать этикетки всей косметики, которую вы покупаете, включая гели для душа. Средства с парабенами и сульфатами плохо влияют на кожу, обезвоживают ее, лишают жизненно необходимых природных масел. Может быть, именно они сводят на нет всю вашу борьбу за ЗОЖ и красоту.

Делайте ванны с природными компонентами

Наверняка вы слышали истории о чудодейственных молочных ваннах, которые принимала еще Клеопатра. Рецепт прост: вам потребуется свежее молоко, жирностью 3,5%. Его следует немного подогреть, а потом влить в наполненную теплой водой ванну и тщательно перемешать. Теперь можно наслаждаться.

Еще одна эффективная ванна, чье действие проверено временем, ─ травяная ванна с мятой, подорожником, чистотелом, одуванчиком, тысячелистником, зверобоем, душицей и ромашкой. В этих травах содержится большое количество необходимых нашему организму микроэлементов, минералов и витаминов, которые улучшают обменные процессы, обогащают кровь кислородом, а также тонизируют, питают кожу и делают ее более упругой и подтянутой, а заодно успокаивают нервы.

Но увы, действие ванн, пилингов и обертываний, в основном поверхностное и ограниченное. Они лишь хорошее дополнение к правильному питанию, регулярным занятиям спортом, дорогому и протяженному курсу массажа и другим мерам в борьбе с целлюлитом.

Выбирайте эффективные аппаратные процедуры

Чтобы справиться с целлюлитом и запустить процесс похудения, необходима дополнительная стимуляция. Кроме регулярных физических нагрузок, которые, конечно же, никто не отменял, существуют методики, помогающие избавиться от апельсиновой корки быстро и эффективно, не требуя при этом никаких усилий. Даже сидеть на диете не придется! Это процедура R-Sleek.

Ее эффективность в тройном воздействии на жировую ткань за счет компрессии, вибрации и термоэффекта. А все вместе это называется сложным термином «ротационная термокомпрессия». Во время сеанса прорабатываются самые глубокие слои жировых отложений, обычно не подвергающиеся активному воздействию при физических нагрузках и даже ручном массаже. И все это безопасно и безболезненно. Эффект заметен после первой процедуры. В среднем, чтобы вернуть коже свежий и подтянутый вид, надо пройти курс из 6-10 процедур R-Sleek с интервалами 2-3 дня.

Эта аппаратная методика избавляет от целлюлита и является его отличной профилактикой и обещает похудение на 1-2 размера уже после одного курса процедур. Но и это не все: R-Sleek улучшает тургор кожи, омолаживает ее и даже справляется с вопросами общего скульптурирования фигуры и приведения ее в идеальную форму. Посмотрите на выразительные фото «до» и «после» на сайте R-Sleek.ru ─ вас это обязательно вдохновит.

Балуйте кожу витаминами

Чтобы кожа выглядела всегда свежей и здоровой, организм должен получать достаточно витаминов. Самые важные для кожи: E, A, K и C. Витамин Е является естественным антиоксидантом, который способен вернуть эластичность и тонус, он замедляет процесс старения. Он содержится в семенах тыквы, растительных маслах, листовой зелени, шпинате, говяжьей печени, куриных и перепелиных яйцах, молоке, арахисе, миндале. Витамин A ищите в яичном желтке, цельном молоке, масле, моркови, печени и сыре. Витамин А выполняет множество биохимически важных функций в организме человека. Его часто называют «эликсиром молодости» и «витамином красоты». Но важно не перестараться: суточная потребность составляет 1000 мкг в день. Витамин К помогает регулировать кровоток, так что именно он отвечает за упругость кожи. Его много в сое, зелени, бобовых, курице и шпинате. И, наконец, витамин С ─ важный участник процессов регенерации тканей и формирования коллагена. Витамин C в больших количествах содержится во фруктах и овощах: цитрусовые, черная смородина, перец, зеленые овощи (брокколи, брюссельская капуста), земляника, манго и киви. И, конечно, это вкусно.

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