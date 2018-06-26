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Как обеззаразить почву перед посадкой клубники?
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Как обеззаразить почву перед посадкой клубники? 

7dach.ru 1 час назад
Здравствуйте, почва, где собиралась сажать землянику садовую в августе, сейчас занята луком, который заболел пероноспорозом, мало помогло опрыскивание хлорокисью меди, но кое-что выжило, лук растёт пока.
Так вот, подскажите, как мне обеззаразить землю, когда сдёрну лук? Хотела там ягодник разбить, другого места нет. Знаю, что у ягод нет пероноспороза, но почва заражена, был и фитофтороз корней рядом года 2 назад, в общем полный набор грибков!
Фитоспорином поливаю, весной 3% бордоской обрабатываю ягоды, после сбора ягод опять медьсодержащими опрыскиваю, кое-как 3 года ягоды держатся. Сейчас сдёрну лук, надо готовить почву под ягоды, помогите, посоветуйте, как обработать лунки от вредных микроорганизмов, чем? Согласна на любую химию перед августовской посадкой рассады — тут уже выбирать не приходится. Буду очень признательна за ответ!
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