Как обеззаразить почву перед посадкой клубники?

Здравствуйте, почва, где собиралась сажать землянику садовую в августе, сейчас занята луком, который заболел пероноспорозом, мало помогло опрыскивание хлорокисью меди, но кое-что выжило, лук растёт пока.

Так вот, подскажите, как мне обеззаразить землю, когда сдёрну лук? Хотела там ягодник разбить, другого места нет. Знаю, что у ягод нет пероноспороза, но почва заражена, был и фитофтороз корней рядом года 2 назад, в общем полный набор грибков!

Фитоспорином поливаю, весной 3% бордоской обрабатываю ягоды, после сбора ягод опять медьсодержащими опрыскиваю, кое-как 3 года ягоды держатся. Сейчас сдёрну лук, надо готовить почву под ягоды, помогите, посоветуйте, как обработать лунки от вредных микроорганизмов, чем? Согласна на любую химию перед августовской посадкой рассады — тут уже выбирать не приходится. Буду очень признательна за ответ!