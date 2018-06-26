Можно ли кофе при беременности

Вы любите кофе? Я — очень. Но мне нельзя его пить часто, поэтому кофе для меня любимое лакомство, которое я могу позволить себе не чаще 1 раза в неделю. Во время беременности вопрос об отказе от кофе не стоял — его пришлось исключить полностью. А вот для многих моих знакомых отказаться от кофе в период ожидания ребенка было весьма проблематично. Современная пищевая промышленность предлагает на выбор множество вариантов кофе: с пониженным содержанием кофеина и без кофеина, натуральный и растворимый. Рецептов и вариантов варки кофе бессчетное количество, в том числе и с молоком. Неужели никакой из них не подходит во время беременности? Стоит или не стоит отказываться от кофе во время беременности? Давайте попробуем найти ответ на этот вопрос.

Воздействие кофе в период беременности

Кофе быстро проникает в кровь и органы организма, а при беременности и к плоду тоже.

Влияние кофе на организм беременной женщины:

в кофе содержится кофеин, который возбуждает нервную систему. Будущей маме необходим полноценный отдых и сон, особенно во второй половине беременности, когда у многих бывают проблемы со сном;

кофе обладает мочегонным эффектом. При отеках можно позволить немного напитка, но если их нет, то обезвоживание организма в период беременности очень опасно;

кофе препятствует усвоению кальция организмом. Беременная женщина нуждается в кальции, особенно в период развития костной ткани плода (второй триместр). Нехватка кальция может привести к судорогам у будущей мамы и к хрупкости костей у малыша;

постоянное употребление кофе во время беременности может привести к развитию сахарного диабета у будущего ребенка;

кофе влияет на артериальное давление. Сужение кровеносных сосудов ведет к повышению давления и приводит матку в тонус. Гипертонус матки на ранних сроках беременности может привести к угрозе выкидыша;

суженные сосуды плохо проводят кровь — нарушается снабжение плода кислородом, что может привести к кислородному голоданию, которое отрицательно сказывается на общем развитии ребенка;

если же у беременной наблюдается пониженное давление, то небольшие порции кофе могут улучшить ситуацию, но только в том случае, когда женщина плохо себя чувствует, а прибегать к медикаментам не хочет;

кофе хорошо подавляет аппетит. Организм в период беременности нуждается в повышенном количестве питательных веществ, которые должны поступать не только со специальными витаминами, но и с пищей;

если женщина страдает гастритом, ее мучает изжога, то кофе употреблять ни в коем случае нельзя — он повышает выработку соляной кислоты в желудке, что может привести к обострению заболевания.

Внимание! Нельзя пить кофе в следующих случаях:

токсикоз;

неправильное развитие плаценты;

гастрит;

тахикардия;

анемия;

гастрит и язва желудка;

хронический панкреатит;

перепады настроения, повышенная нервная возбудимость;

бессонница.

Опасность употребления кофе по триместрам:

1 триместр — может вызвать гипертонус матки и угрозу выкидыша; 2 триместр — препятствует усвоению кальция в организме; 3 триместр — может вызвать ухудшение снабжения плода кислородом.

Какой кофе можно пить в период беременности

Внимание! Перед тем как ввести кофе в свой рацион, обязательно проконсультируйтесь с врачом! При условии, что у будущей мамы нет противопоказаний от наблюдающего врача, можно позволить себе немного кофе. Однозначно нельзя пить сильно насыщенный напиток. Также нужно сократить количество выпиваемых за день чашек до 1-2. Употребление кофе больше 4–7 чашек в день на 33% увеличивает риск смерти плода!

Кофе без кофеина — с одной стороны, он не повышает давление и не вызывает возбуждение нервной системы. Но в этом случае важно знать, что абсолютно избавить кофе от кофеина невозможно, и некоторое количество все равно попадет в кровь. А для извлечения кофеина на производстве используют различные растворители, вредные для организма. Кроме того, в кофе содержатся такие вредные вещества, как танин, алкалоиды, органические кислоты и т.д. Их вред никак не нейтрализуется и делает напиток таким же не полезным, как и с кофеином.

Кофе с молоком — добавление молока позволяет снизить потерю кальция при употреблении кофе. Но, несмотря на то, что при пониженном давлении врачи даже рекомендуют пить кофе с молоком, нужно помнить, что он так же вреден, как и без молока, поскольку молоко не нейтрализует кофеин.

Растворимый кофе — этот напиток обладает повышенной кислотностью, что опасно при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Ошибочно полагать, что в растворимом кофе содержание кофеина ниже — оно может быть даже больше, чем в обычном кофе. Среди прочих добавок в нем содержатся консерванты и ароматизаторы, явно не полезные для организма, особенно в период беременности.

Кофе 3в1 — так же вреден, как и растворимый, кроме всевозможных добавок и консервантов содержит еще и растительные жиры.

Чем можно заменить кофе

Внимание! Черный и зеленый чаи содержат кофеин и не могут считаться заменой кофе. Чай содержит даже больше кофеина, чем кофе. «Курземе» — кофейный напиток из цикория и злаковых (ячмень, рожь, овес). Обладает общеукрепляющим действием, повышает аппетит, улучшает работу почек и сердечно-сосудистой системы. Рекомендован для приема при беременности. Его можно употреблять с молоком и соками. Цикорий — хорошей альтернативой кофе может стать напиток из корня цикория. Он не противопоказан при беременности, и у него есть ряд полезных свойств:

повышает гемоглобин;

улучшает аппетит;

обладает мягким успокаивающим действием;

помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови;

очищает организм.

При этом напиток имеет вкус и запах, напоминающие кофе. Но пить его больше 3-4 чашек в день не стоит, поскольку он оказывает мочегонное действие. Ячменный напиток — он лишь слегка напоминает кофе, но его состав богат полезными веществами, и у него нет противопоказаний. Имбирный чай — его не следует делать слишком концентрированным. Имеет полезные антиоксидантные свойства и отлично укрепляет иммунитет. Свежевыжатый сок — гранатовый и апельсиновый соки хорошо тонизируют без вреда для организма беременной женщины и ее ребенка. Травяные чаи — мелисса, мята, крапива, одуванчик, лист смородины и малины. Чай из этих трав и листьев окажет благотворное влияние на организм. Иван-чай (кипрей) — кроме того, что он не содержит кофеина, напиток хорошо справляется с профилактикой отеков. Содержит витамины С, Р и В, марганец, медь и железо. Выводит шлаки и токсины. Народная медицина рекомендует его при угрозе выкидыша. Итак, можно сделать вывод, что употреблять кофе во время беременности можно с большими оговорками и только после консультации с врачом. В любом случае — не больше чашечки-двух в день некрепко заваренного натурального кофе, разбавленного молоком.