Булка или батон? Роскачество разрешило вечный спор Питера и Москвы

Булка или батон? Ответ на этот традиционные для москвичей и питерцев вопрос дали эксперты Роскачества. И все-таки нарезной батон, пришли к выводу специалисты. Они провели масштабное исследование хлеба в восьми российских регионах. Проверку прошли 176 брендов. Итог положительный: 86% проверенного хлеба соответствует всем нормам законодательства, а 32% даже превышает требования ГОСТ. Продукцией повышенного качества признаны нарезные батоны 56 торговых марок. Нарушителей — в два раза меньше.

Москва или Питер: соревнование по хлебу

Определились абсолютные лидеры по количеству высококачественного хлеба. Ими стали Ставропольский край, Воронежская и Саратовская области. Большая доля хлеба повышенного качества из исследованных товаров — в Тамбовской, Ленинградской и Челябинской областях, Краснодарском крае и Владимирской области. Замыкает топ лидеров — Вологодская область, Тульская область, Кировская область, Пермский край, Ростовская область и Санкт-Петербург. И вот тут Питер все же обыграл Москву. В Первопрестольной количество высококачественного хлеба превышает 58%, но в ряде случаев найдены недостатки.

Опровергатели мифов

Экспертам Роскачества вновь удалось опровергнуть ряд распространенных потребительских мифов. Не было ни одного случая микробиологических отклонений в хлебе, попутно был развеян миф о повсеместной зараженности хлеба картофельной болезнью. Результат: лишь 1,7% исследованных товаров имели картофельную палочку.

При этом заражение картофельной палочкой отмечено только в Сибирском регионе. И все «больные» батоны — из Новосибирска. Это продукция Бердского хлебокомбината, «Восхода» и «Инского».

У двух марок была повышена кислотность. Это у батонов алтайского «Русского хлеба» и «Уфимского хлебозавода №7».

Не дает гарантий и цена. У дорогого московского «Волконского» хлеба выявлены нарушения. Нарушения есть и у нарезных батонов "Ашан" , «Настюша», «Селяночка», мурманском «Хлебопеке», астраханском «простом батоне» «Трусовского хлебозавода», тюменского «Абсолюта», батона «Нарезной» «Тюменского хлебокомбината», алтайского «Русского хлеба», продукции «Жигулевского хлебозавода».

Если вы не увидели среди вышеперечисленного своей любимой марки, это еще ничего не значит: свертесь с сайтом Роскачества, где перечислен полный перечень исследованных хлебов.

И ни в одном из проверенных нарезных батонов не были найдены химические загрязнители окружающей среды: токсичные элементы, микотоксины, пестициды и тяжелые металлы.

Но мониторинг качества хлеба выявил несоответствие стандартов современным реалиям, а также ряд правовых пробелов в законодательстве, отметил глава Роскачества Максим Протасов . Это связано с использованием улучшителей хлеба и методиками их контроля. Поэтому нужно будет провести работу по совершенствованию текущей нормативно-правовой базы и адаптировать зарубежную научную базу, которую Роскачество уже использует при исследованиях.

Без улучшителей

Улучшители сомнительного качества для выпечки хлеба могут быть канцерогенами.

"На предприятии не проверяется состав улучшителей — это очень дорогостоящее и трудозатратное испытание. То, что Роскачество обнаружило улучшители, подтверждает, что у нас в стране не существует необходимого контроля (а все хлебопекарные улучшители — европейского производства). При этом зачастую узнать истинный состав улучшителей не представляется возможным, так как зарубежные поставщики могут его скрывать", — отметила директор Всероссийского научно-исследовательского института зерна и продуктов его переработки Елена Мелешкина

Роскачество внедрило зарубежную методику изучения броматов. Она позволяет выявлять даже минимальные количества этих веществ. Фосфатов не выявлено: полностью чистым от улучшителей оказался хлеб Центрального, Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Превышение по броматам выявлено у «Самарского хлеба», «Сормовского хлеба», «Оренбургского хлебокомбината», «Сарептской мельницы», «Кисловодского хлебокомбината», «Волжского» и хлебозавода «Наримановский».

Улучшитель семикарбазид был обнаружен у двух производителей — «Хлебозавода №3» из Чечни и «КХ» из Нижегородской области.

Дурят нашего брата

Недовес для хлеба редкая вещь. Но и она есть. 1,7% исследованных батонов имели недовес, но всего на 15-30 граммов, что несущественно. А вот в десятую часть исследуемых батонов производители просто не докладывают маргарин. На вкус это не влияет, только бьет по карману покупателю и оставляет в его душе неприятный осадочек. Большинство таких нарушений пришлись на Центральный округ, а половина — на Москву и Московскую область. Это показывает, что в столичном регионе производители хлеба менее честны, чем в других регионах Центральной России.

Как выбрать хороший хлеб?

Советы потребителям по выбору хлеба дал доктор технических наук, профессор, заведующий отделом реологии пищевых сред ФГАНУ НИИХП Валерий Черных . Правильный нарезной батон должен иметь продолговатую овальную форму и ровные надрезы. Поверхность хлеба должна быть правильной формы с гладкой поверхностью без подрывов и трещин.

Классическая рецептура — мука, вода, соль, дрожжи. Но есть и дополнительные ингредиенты, например, сахара должно быть в пределах 4%, масла или маргарина — в пределах 3%. От этого зависит палитра хлеба: больше сдобы (жира и сахара) — гуще цвет: корка варьируется от светло-золотистого до светло-коричневого. Если батон не был выдержан до момента готовности, либо выпекался при неправильной температуре, то золотистой корочки не видать!

Если хлеб хранится долго, как его упаковать?

Вариантов упаковки бывает несколько: полиэтилен, бумажный или герметичный пакет. Последний позволяет дольше защитить хлеб от плесени. Батон в герметичной упаковке может храниться и месяц. В этом случае его остужают, упаковывают в ламинированную пленку и опять загоняют в печь, нагревая до 70 градусов (что на 26 — 28 градусов ниже, чем при выпечке). Этот процесс называется «пастеризация хлеба». Срок годности нарезных батонов в другой упаковке составляет до трех суток, батонов без упаковки − 24 часа.

Иногда в упаковке батона появляется конденсат. Это нарушение технологии: после выпечки изделие недостаточно охладили до нужной температуры — 28 градусов, поспешили упаковать. Это сокращает сроки хранения хлебо-булочного изделия.

От хлеба можно заболеть

Купленный белый хлеб может «заболеть» или заплесневеть. Заплесневший хлеб содержит микотоксины — вещества, которые обладают канцерогенным действием. Ни обжаривание, ни подсушивание, ни срезание пятнышек не сделают такой хлеб безопасным, предупреждает Валерий Черных.

Если батон изготовлен из муки, зараженной спорами картофельной палочки, то в условиях повышенной влажности и температуры через несколько дней в хлебе могут появиться признаки «картофельной» болезни. Мякиш темнеет, становится липким, неприятно пахнет. Хлеб с признаками «картофельной» болезни непригоден для употребления в пищу.

С чем есть хлеб?

И на этот вопрос у специалистов есть ответ. Белый хлеб отлично сочетается с молоком, кисломолочными продуктами, супами и овощами, кроме картофеля. А вот хлеб с мясом лучше не есть: сочетание «хлеб + мясо» в желудке замедляет процесс переваривания крахмала. Результат — изжога и чувство тяжести в желудке, предупреждает член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Эльвира Тер-Оганесянц.

Для большинства здоровых людей предпочтительнее ржаной хлеб из муки грубого помола, подчеркнула кандидат медицинских наук, врач-диетолог Марина Копытько . С точки зрения диетолога, идеален такой состав хлеба: мука хлебопекарная ржаная обдирная, вода питьевая, закваска ржаная, патока мальтозная, солод ржаной, масло подсолнечное, соль поваренная пищевая. Но даже идеальный по составу ржаной хлеб не рекомендуется есть при хроническом гастрите, повышенной кислотности, при обострении язвенной болезни. При этих заболеваниях врачи-гастроэнтерологи и диетологи советуют перейти на подсушенный пшеничный хлеб.

Будьте здоровы и душистого вам хлеба с хрустящей корочкой!