Стартовал конкурс «Ямальский шашлык — 2018»

«Красный Север» объявляет о старте открытого заочного окружного конкурса «Ямальский шашлык — 2018». Участвовать могут жители округа, которые хотят продемонстрировать свои кулинарные способности и знают эксклюзивные рецепты приготовления шашлыка.

Главная цель фестиваля — рассказать жителям округа о возможностях оригинального использования северных продуктов (в первую очередь, оленины и рыбы), включая местные дикоросы.

Вам достаточно приготовить любимое блюдо, запечатлеть процесс на фото или видео (ролик продолжительностью не более двух минут), поделиться рецептом и прислать информацию на электронный адрес ведущего рубрики «Кухня Ямала» Александра Бейфуса — beifus2010@ yandex.ru. А жители Салехарда, Лабытнанги или Аксарки могут пригласить журналиста «КС» на пикник, и он сделает шашлычный фотоотчет за вас.

Рецепты участников конкурса и мини-рассказ об авторах кулинарных шедевров будут размещены на страницах окружной газеты «Красный Север» и на нашем сайте.

Возраст поваров — от 14 лет и старше. От одного участника принимаются не более двух рецептов. Рецепт и фотографии должны сопровождаться следующей информацией: название блюда, состав маринада и соуса, точное количество ингредиентов. Не забудьте прикрепить фото повара, контактный телефон и электронный адрес. Конкурс продлится до конца августа.

Лучшие рецепты будут приготовлены авторами либо рестораторами Салехарда в День города, 9 сентября. Победители получат призы.

С Положением об открытом фестивале-конкурсе «Ямальский шашлык — 2018» можно ознакомиться здесь.