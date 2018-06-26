Ещё
Стартовал конкурс «Ямальский шашлык — 2018»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стартовал конкурс «Ямальский шашлык — 2018» 

Красный Север 28 минут назад
Фото: Красный Север
«Красный Север» объявляет о старте открытого заочного окружного конкурса «Ямальский шашлык — 2018». Участвовать могут жители округа, которые хотят продемонстрировать свои кулинарные способности и знают эксклюзивные рецепты приготовления шашлыка.
Главная цель фестиваля — рассказать жителям округа о возможностях оригинального использования северных продуктов (в первую очередь, оленины и рыбы), включая местные дикоросы.
Вам достаточно приготовить любимое блюдо, запечатлеть процесс на фото или видео (ролик продолжительностью не более двух минут), поделиться рецептом и прислать информацию на электронный адрес ведущего рубрики «Кухня Ямала» Александра Бейфуса — beifus2010@ yandex.ru. А жители Салехарда, Лабытнанги или Аксарки могут пригласить журналиста «КС» на пикник, и он сделает шашлычный фотоотчет за вас.
Рецепты участников конкурса и мини-рассказ об авторах кулинарных шедевров будут размещены на страницах окружной газеты «Красный Север» и на нашем сайте.
Возраст поваров — от 14 лет и старше. От одного участника принимаются не более двух рецептов. Рецепт и фотографии должны сопровождаться следующей информацией: название блюда, состав маринада и соуса, точное количество ингредиентов. Не забудьте прикрепить фото повара, контактный телефон и электронный адрес. Конкурс продлится до конца августа.
Лучшие рецепты будут приготовлены авторами либо рестораторами Салехарда в День города, 9 сентября. Победители получат призы.
С Положением об открытом фестивале-конкурсе «Ямальский шашлык — 2018» можно ознакомиться здесь.
Красный Север: последние новости
Ямальский хлеб – качественный и безопасный: результаты экспертизы Роскачества В окружной столице готовы угостить домашним йогуртом Ямальскую землю засадили голландским картофелем
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»44
Наталья Штурм «утешает не словом, а делом»17
Боня оголилась на футбольном матче90
7 отпускных привычек, которые вас губят
Егор Крид готовится стать отцом
Видео
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
07:23
Экзотика, которую стоит попробовать
Еда
00:59
Регина Тодоренко показала всем свои черешни
Звёзды
00:53
Наталья Штурм «утешает не словом, а делом»
Звёзды
04:24
Это категорически нельзя делать перед сном
Здоровье
10:17
Женские вещи, которые бесят мужчин
Мода
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
03:32
Как работает красная нить на запястье
Психология
01:43
Раскрыт грандиозный обман китайских женщин
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение