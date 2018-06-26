Рецепты освежающих коктейлей

Мохито

Ингредиенты: ½ лайма (можно взять лимон), несколько веточек свежей мяты, 150 мл спрайта, лед, сахар.

Способ приготовления: лайм нарезать дольками. У мяты с веточек оторвать листочки. В бокал положить лайм, мяту и 1 ч. л. сахара. Ложкой аккуратно ингредиенты размять. Все залить спрайтом. Добавить лед. Бокал украсить долькой лайма и веточкой мяты.

Клубничный дайкири

Ингредиенты: 4 ягоды клубники, сок ½ лимона, 3 ст. л. сахара, ¾ стакана газированной минеральной воды (можно взять лимонад со вкусом лимона), лед.

Способ приготовления: клубнику и сахар размять в блендере, добавить лимонный сок и газированную воду. Еще раз все взбить. Вылить в бокал, добавить лед. Украсить веточкой мяты.

Маргарита

Ингредиенты: 1 лайм, 1 л грейпфрутового сока, 3 ст. л. сахара, 3,5 ст. л. гранатового сиропа, лед.

Способ приготовления: в чашу блендера налить сока столько, сколько поместится в один бокал. Добавить лед. Взбить блендером. Добавить 1 ст. л. гранатового сиропа. Края бокала смазать соком лайма и опустить в сахар. Ломтик лайма обвалять в сахаре и украсить им коктейль.

Пина колада

Ингредиенты: 100 мл ананасового сока, 50 мл кокосового молока, 1 ст. л. сахарного сиропа, 2–3 ст. л. ледяной крошки.

Способ приготовления: сок, молоко и сироп вылить в чашу для блендера. Взбить до кремообразного состояния. Вылить в бокал, добавить лед. Украсить долькой свежего ананаса или двумя вишнями.

Лонг-Айленд

Ингредиенты: ½ стакана кока-колы, ½ стакана лимонада, ½ свежезаваренного холодного чая, лед.

Способ приготовления: кувшин наполнить кубиками льда, налить колу, лимонад и чай. Аккуратно перемешать. Налить в бокалы, украсить дольками лайма.