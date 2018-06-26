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Новая продукция «Ямальских оленей». Тушенку и каши уже продают в Салехарде
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Новая продукция «Ямальских оленей». Тушенку и каши уже продают в Салехарде 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 26 мая, в салехардский фирменный магазин предприятия «Ямальские олени» поступила пробная партия мясных каш с добавлением рисовой, гречневой и перловой круп.
Также горожане могут купить мясные консервы из оленины (тушенка) из ямальского сырья. Продукция, изготовленная в соответствии с ГОСТом, отпускается в стандартных банках по 290 граммов. Её производят в перерабатывающем цехе, расположенном в селе Яр-Сале Ямальского района. Средняя стоимость тушенки — 150 рублей за банку.
Линия по производству тушеной оленины появилась на предприятии «Ямальские олени» в марте этого года. Оборудование приобрели в рамках региональной государственной программы «Развитие АПК». Мощность производства — 1000 банок в смену. Добавки к экологически чистому мясу — только натуральные и самые простые: соль, черный перец, лук и лавровый лист.
Отметим, если ранее «Ямальские олени» поставляли сырье перерабатывающим предприятиям Ялуторовска, Тюмени и Кургана и забирали оттуда уже готовую продукцию, то собственное производство позволило оптимизировать транспортные расходы.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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