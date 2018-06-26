Самые полезные для мужчины фрукты

Летние месяцы — самое подходящее время, чтобы перейти на легкое и здоровое питание. И если зимой мы находим множество оправданий злоупотреблению нездоровой едой, то не воспользоваться преимуществами лета просто преступно. Тем более, что вовсе необязательно поглощать фрукты горстями — их можно добавлять в йогурт, чай или десерты — везде, на что хватит фантазии и изобретательности. Мы выбрали несколько самых полезных — от обычной ежевики до экзотической гуавы.

Ежевика

Традиционной летней ягодой считается клубника, но еще весной, встречаясь везде — от коктейлей до десертов, она успевает надоесть. Самое время обратить внимание на ежевику — и ей есть что нам предложить. Эта ягода очень богата клетчаткой, необходимой для очищения организма: всего в одной чашке ежевики ее содержится целых 8 грамм. Также ягода служит источником витамина C, витамина K, играющего не последнюю роль в профилактике рака простаты, и лютеина, ответственного за здоровье глаз. Также ежевика полезна при сахарном диабете. Арбуз

Символ лета — конечно же, арбуз. Его ключевая миссия — помогать поддерживать водный баланс в жару: ведь арбуз на 90% состоит из воды. К тому же он может быть неплохим источником витамина C (25% от дневной нормы в чашке сока или двух кусках), витамина А — для орлиного зрения, витамина B6 и B1 — для густоты и красоты «львиной гривы», так же калия и магния. Папайя

Этот живописный экзотический фрукт буквально начинен полезными свойствами и работает сразу на нескольких фронтах. Папайя очень полезна при заболеваниях пищеварительного тракта и печени, гастритах и язвах, витамины A и Е снижают уровень холестерина и риск сердечных заболеваний, а уникальный фермент папаин помогает извлечь из всей потребляемой пищи максимальное количество полезных веществ. К тому же, папайя — идеальный выбор для соблюдающих диету: в 100 граммах содержится всего 39 калорий, а нежная мякоть папайи идеально впишется в салаты и низкокалорийные йогурты. Ананас

Даже если ананасы вы чаще всего встречаете в пицце, никогда не поздно свести с ними более близкое знакомство. Ананас обладает целым комплексом полезных свойств: во-первых, он стимулирует пищеварение, поэтому при обильных пиршествах в ресторанах или на банкетах неплохо съедать и ломтик ананаса. Во-вторых, он понижает артериальное давление, разжижает кровь, предотвращая проблемы с тромбами, и повышает иммунитет. И в третьих, содержащийся в нем фермент бромелин активно способствует уменьшению пивного живота и общему омоложению организма. Ну и наконец, интимная деталь: говорят, что употребление ананасов улучшает вкус семени. Гуава

Этот фрукт, похожий на бугристое яблоко с ярко-розовой начинкой, — настоящая бомба с витамином C, которого в ней содержится в несколько раз больше, чем в апельсинах. Поэтому гуава отлично справляется с повышением иммунитета, защитой от свободных радикалов и уничтожением бактерий. Гуаву можно смело есть вместе с косточками и кожурой — это улучшает пищеварение. К тому же, гуава поднимает потенцию и общий жизненный тонус — и уже только за это следует пригласить ее к летнему столу. Киви

Фрукт, ставший символом Новой Зеландии, также чрезвычайно богат витамином C — всего одно киви в день обеспечит почти всю дневную норму этого важнейшего витамина. В традиционной медицине киви используют для профилактики ревматических заболеваний, для предупреждения образования камней в почках, снижения нервозности, и предупреждения преждевременного поседения и появления залысин.

Не стоит забывать и про обычные яблоки, апельсины и бананы. Грамотно миксуя их с сезонными и экзотическими собратьями, можно обеспечить себе сбалансированный и полезный летний рацион.