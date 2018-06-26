Как перенести эту жуткую жару, находясь в городе

Жара в разгаре. Температура, по прогнозу, до конца недели ниже +28 °C не опустится. Несколько человек уже получили тепловые удары. Спасительных дождей мало, так что защищаться от солнца придется самостоятельно. Главное — соблюдать элементарные правила поведения в жару. Рассказываем, какие.

Что сделать в первую очередь?

Снизить физическую активность. В жару двигаться особо не хочется, выходит, это и не нужно.

Можно пить сладкую газировку вместо воды?

Жара и сладкие газировки вместе уживаются плохо. От такого коктейля лучше отказаться. Тем, кто отказаться не в силах, лучше пить натуральные соки, разбавленные водой или минеральную воду. Алкоголь (особенно крепкий) жаре тоже не друг. Самый подходящий вариант — вода.

Как еще спастись от жары?

В жару лучше кинуться в объятья прохладного помещения. В самое жаркое время, с 12.00 до 16.00, на улицу лучше не выходить. Если выйти на улицу все-таки придется, отдайте предпочтение одежде из легких и натуральных материалов. Тесную одежду лучше убрать подальше.

Что пить понятно, но есть тоже хочется. Что можно?

От бургера с говядиной и чизкейка советуют отказаться. В жару нужно есть легкую пищу. Можно даже на некоторое время вообще перестать есть жирную, тяжелую пищу и сладкое. Ешьте супы, каши, салаты, овощи и фрукты.

Как правильно загорать?

Загорать лучше утром или после обеда. Главное — надеть головной убор и нанести солнцезащитный крем. В первое время лучше загорать не больше 15-20 минут. Нужно чаще уходить в тень, словно вы герой «Ночного дозора», уходящий в сумрак.

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