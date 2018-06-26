11 хороших рецептов со щавелем

Щавель — важнейшая для каждого русского человека трава, с обнадеживающей живительной кислотой, поднимающей на ноги больных и ослабших. Есть версия, что его название связано со словом «щи». Звучит убедительно, щавелевые щи —первое, что приходит в голову с наступлением июня. Мы собрали десяток рецептов со щавелем, которые можно готовить круглый год, но все же лучше сосредоточиться на них летом, когда щавель сезонный, тем более что к некоторым рецептам прилагается сезонная же крапива или молодая картошка. В основном щавель выступает тут как основа для супов и соусов — там, где его сок особенно заметен.

Суп из крапивы и щавеля и овощей

Классический летний суп, в котором густой бульон из говяжьей лопатки нейтрализуется свежим вкусом крапивы, щавеля и шпината. Суп из крапивы и щавеля и овощей

Салат из шпината, щавеля, фризе и водорослей

Полупрозрачный вегетарианский салат, в котором за калории отвечают мед и подсолнечное масло. Салат из шпината, щавеля, фризе и водорослей

Лосось с соусом из сметаны и щавеля

Щавель тут — одна из составляющих замечательного соуса, сваренного на сидре с красным луком и сметаной. Лосось с соусом из сметаны и щавеля

Суп из щавеля и авокадо

Нарядный суп-пюре, в котором щавель дополнен петрушкой, базиликом, кинзой, чесноком и луком — пореем и репчатым. Суп из щавеля и авокадо

Бутерброд со щавелем, творожным сыром и морковным муссом

Щавель режется длинными полосками и припускается пару минут в кастрюльке вместе с чесноком. Рецепт из книги Алены Долецкой «Утро». Бутерброд с щавелем, творожным сыром и морковным муссом

Рецепт из книги Алены Долецкой «Утро»

Суп из щавеля с желе из краснокочанной капусты

В супе, помимо щавеля, должен быть шпинат, чтобы было не слишком кисло. Рецепт Владимира Мухина — шефа ресторана White Rabbit. Суп из щавеля с желе из краснокочанной капусты

Картофельно-чесночный суп со щавелевым песто

Сезонный суп, для которого помимо щавеля, из которого тут готовится соус песто, еще нужна молодая картошка. Суп этот можно есть и холодным, если лето окажется жарким. Картофельно-чесночный суп с щавелевым песто

Свекольник с рыбой

Щавеля тут совсем немного, куда меньше, чем раковых шеек, но зато он не подвергнут термической обработке. Рецепт из ресторана «Турандот». Свекольник с рыбой

Свекольник, литовско-белорусского холодного родственника борща и ботвиньи, в ресторане «Турандот» с подачи креативного шеф-повара готовят не только на квасе, но и, вопреки традиции, на рыбном бульоне — и подают с охлажденной рыбой и раковыми шейками. Без квасного патриотизма и, главное, вкусно

Яйцо пашот со щавелевым песто и льняным бисквитом

Летний завтрак, а может быть, и обед. Из щавеля, вместе с лимоном, оливковым и льняным маслом, делается песто. Яйцо пашот со щавелевым песто и льняным бисквитом

Рахмановские щи Рецепт из второго тома книги Влада Пискунова «Русская кухня. Лучшее за 500 лет». Рахмановские щи Рецепт взят из второго тома труда Влада Пискунова «Русская кухня. Лучшее за 500 лет».

Коктейль «Зяблик»

Щавель с грушей превращаются в труху, а после заливаются ромом. Коктейль придумал московский бармен Арчил Нергадзе. Коктейль «Зяблик»

Коктейль из совсем недавних — его придумал бармен Арчил Нергадзе, когда работал в баре «Белка» (сейчас он — в «Клаве»).