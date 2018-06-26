Немецкие пекари выдали тайну вкусного хлеба

Искусство выпечки вкусного хлеба сродни магии: владеют ей далеко не все, и рецепты зачастую держатся в строгом секрете. Пекари немецкой компании Biobrot сделали для News.ru исключение и раскрыли тайну выверенного десятилетиями рецепта вкусного и полезного, ржаного деревенского хлеба.

Главное правило выпечки хлеба — строгое соблюдение пропорций и поддержание нужной температуры.

Закваска

Самый важный ингредиент правильного хлеба — это закваска. Готовится она в течение пяти дней, из муки и воды.

В первый день возьмите стакан, 50 грамм ржаной муки и 50 грамм воды комнатной температуры. Накройте стакан неплотно крышкой и оставьте при комнатной температуре в темном месте.

По прошествии 24 часов закваску следует «подкормить». Уберите 50 грамм закваски, в оставшуюся влейте 25 грамм воды и хорошо размешайте. Добавьте 25 грамм муки.

На третий день закваска начнёт пузыриться. Появляется не очень приятный запах. Не пугайтесь — вы на правильном пути. Снова подкормите закваску, как во второй день.

На четвёртый день закваска должна увеличиться в два раза и состоять из крупных пузырей. С ней уже можно печь, но лучше ещё раз покормить и дождаться следующего дня.

На пятый день у закваски появляется приятный молочно-кислый запах, большие пузыри. Она готова к выпечке. Если не собираетесь печь хлеб сразу, уберите её в холодильник.

News.ru/Дмитрий Киселев

У хранения закваски тоже свои секреты. Если планируете выпекать хлеб не чаще одного-двух раз в неделю, то лучше хранить её в холодильнике и кормить один раз, максимум в две недели. Пропорций кормления существует множество, наиболее распространенный таков: 10 грамм закваски, 20 грамм воды, 20 грамм муки. Оставить бродить на 4-6 часов и замесить тесто с тем количеством закваски, которое необходимо по рецепту.

Храниться закваска может долго, но выбрасывать и начать выводить ее заново нужно, только если образовалась плесень или пленка.

Рустикальный деревенский хлеб

Ингредиенты для приготовления закваски (на один каравай):

Ржаная мука — 70 грамм Вода — 70 грамм Исходная закваска — 7 грамм

На выходе должно получиться 147 грамм закваски

News.ru/Дмитрий Киселев

Ингредиенты для приготовления пшеничной опары (на 1 каравай):

Пшеничная мука — 50грамм, вода — 50 грамм, дрожжи — 0,3 грамма

На выходе должно получиться 100 грамм опары

Ингредиенты для хлеба (1 каравай):

Закваска — 147 грамм, пшеничная опара — 100 грамм, пшеничная мука — 220 грамм, соль — 6 грамм, дрожжи — 5 грамм, вода — 100 грамм

Перед выпеканием закваска должна зреть 15-22 часа при комнатной температуре и к моменту приготовления иметь температуру 24-27 градусов.

News.ru/Дмитрий Киселев

Опара должна зреть 105 часов при комнатной температуре и на выходе иметь температуру около 24 градусов. После созревания опара готова к использованию для приготовления основного теста или может храниться до трёх дней в холодильнике (при температуре 5 градусов).

Замес

Смешайте закваску, опару, пшеничную муку, соль, дрожжи и воду и начинайте замешивать. Оптимально мешать тесто в тестомесе — 6 минут на медленном режиме и 8 минут на быстром. Тесто должно хранить температуру 25-26 градусов.

Дайте тесту отлежать под пленкой на столе в течение 30 минут. Поделите тесто на куски по 560 грамм и придайте им округлую форму. Поставьте на расстойку швом вверх в припыленную мукой форму и оставьте на 60 минут. Температура тестозаготовки — 25-30 градусов.

Выньте тесто из формы, переверните швом вниз, сделайте надрезы. Положите в духовку, разогретую до 250 градусов. Через 5 минут снизьте температуру до 210 градусов и выпекайте еще 35-40 минут. Выньте из печи и оставьте остывать. Хлеб готов. Есть его можно свежим — с пылу, с жару, но профессионалы советуют оставить хлеб до утра — он настоится и будет максимально вкусным.