Какие напитки нужно пить в жару

Давайте сразу определимся, что нам нужно — охладиться, освежиться или утолить жажду, предлагает врач-диетолог, эксперт по продуктам питания Лариса Вербенова. В зависимости от цели — и будем выбирать.

Тема эта бесконечна. Про один только квас и его разновидности, пользу и вред можно написать трактакт.

Но предлагаю сосредоточиться на напитках, которые именно утоляют жажду и подойдут практически всем — ведь тот же квас не рекомендуется пить людям с болезнями желудочно-кишечного тракта. А также хочу рассказать о том, чего точно не стоит пить в жару.

К напиткам летом надо отнестись очень серьезно, ведь обезвоживание организма приводит к головокружениям, головным болям, снижает работоспособность, умственную деятельность, обостряет хронические заболевания.

Безусловно, вода — лучший напиток для утоления жажды. Но хочется и разнообразить свое меню — выпить чего-нибудь со вкусом, при этом полезное для организма. Воду такие напитки не заменят, однако в незначительных количествах их можно включать в свой летний рацион.

И еще. Даже полезные напитки наносят организму вред, если пить их ледяными. И дело не только в больном горле. При попадании холодной жидкости в организм происходит спазм сосудов, которые при высокой температуре воздуха расширяются. Из-за резкого сужения нарушается теплоотдача, и наступает еще больший перегрев организма.