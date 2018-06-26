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Какие напитки нужно пить в жару
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Какие напитки нужно пить в жару 

Вечерняя Москва 56 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Давайте сразу определимся, что нам нужно — охладиться, освежиться или утолить жажду, предлагает врач-диетолог, эксперт по продуктам питания Лариса Вербенова. В зависимости от цели — и будем выбирать.
Тема эта бесконечна. Про один только квас и его разновидности, пользу и вред можно написать трактакт.
Но предлагаю сосредоточиться на напитках, которые именно утоляют жажду и подойдут практически всем — ведь тот же квас не рекомендуется пить людям с болезнями желудочно-кишечного тракта. А также хочу рассказать о том, чего точно не стоит пить в жару.
К напиткам летом надо отнестись очень серьезно, ведь обезвоживание организма приводит к головокружениям, головным болям, снижает работоспособность, умственную деятельность, обостряет хронические заболевания.
Безусловно, вода — лучший напиток для утоления жажды. Но хочется и разнообразить свое меню — выпить чего-нибудь со вкусом, при этом полезное для организма. Воду такие напитки не заменят, однако в незначительных количествах их можно включать в свой летний рацион.
И еще. Даже полезные напитки наносят организму вред, если пить их ледяными. И дело не только в больном горле. При попадании холодной жидкости в организм происходит спазм сосудов, которые при высокой температуре воздуха расширяются. Из-за резкого сужения нарушается теплоотдача, и наступает еще больший перегрев организма.
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