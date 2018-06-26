«Даже не хватило»: в Дубне вырос спрос на абрикосы

Настоящий абрикосовый бум на рынках Дубны. Фрукты скупают по небывало низким для июня ценам. В одни руки набирают по несколько пакетов. За день продают полтонны.

«Почти полтонны абрикосов мы продали и людям даже не хватило. Они вот обещали сегодня подойти. Абрикосы по сто рублей шикарные. Люди уже берут на компоты, на варенье. Так едят», — говорит продавец Наталья Мицкевич.

На абрикосы в Дубне сейчас настоящий ажиотаж. Продавцы рассказывают — впервые в июне цены на эти фрукты настолько низкие. Их привозят из Армении. Ароматные, сладкие, красивые, доступные — сами себе реклама.

Причина довольно низких цен, считают продавцы, в том, что с прилавков в этом году почти исчезли фрукты и овощи из Испании, Турции и Греции. Заменили их плоды из регионов России, Молдавии, Азейрбаджана и других ближайших стран.

«Двадцать лет я работаю на фруктах, и мы работали — раньше у нас практически все импортное было. Даже наш картофель после Нового года начинался импортный. Возили Польшу, Голландию. Сегодня картофель у нас из Азейрбаджана, вот Краснодар привезли — картошка шикарная. Цена вообще отличная, 35 рублей килограмм — свежий картофель. Морковь отечественная — Краснодар. Лук — Узбекистан, Ростов. Мы вообще не покупаем импортный лук», — отмечает продавец Наталья Мицкевич.

Это касается и помидоров — в этом году их в избытке привозят из Краснодара и Ростова, так что в импорте необходимости нет.