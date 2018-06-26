10 кулинарных привычек, от которых нужно избавиться как можно скорее

Привычка №1: Вы кладете слишком много продуктов в сковороду Чтобы мясо или рыба покрылись аппетитной корочкой, обжаривать продукты нужно небольшими партиями. При набивании сковороды что называется «до упора» образуется большое количество пара, который впоследствии превращается в воду — блюдо получится скорее тушеным, а не жареным. Привычка №2: Вы готовите в посуде с антипригарным покрытием все подряд Сковороды и сотейники с антипригарным покрытием можно использовать не во всех случаях. Их нельзя перегревать, да и жар в такой посуде не всегда распределяется равномерно. Омлет в ней получается просто идеальным, в то время как стейки и плов в ней готовить не рекомендуется — лучше выбрать посуду с толстыми стенками и дном, например, чугунную. Привычка №3: Вы слишком часто открываете крышку Соблазн заглянуть под крышку и в очередной раз перемешать блюдо, конечно, велик. Но каждый раз, когда вы делаете это, температура приготовления резко снижается. Чтобы овощи или мясо хорошо прожарились, им нужно время.

Привычка №4: Вы не даете сковороде хорошо прогреться Случаи, когда закладывать продукты необходимо в холодную сковороду, весьма редки. Большинство рецептов предполагает, что посуду нужно хорошо разогреть — тогда и пища готовится быстрее, и вкус получается лучше. Готовя овощи, дайте посуде постоять на огне как минимум 2-3 минуты. А чтобы мясо и рыба хорошо прожарились, сковороду с маслом нужно разогревать не менее 10 минут. Привычка №5: Вы используете продукты с истекшим сроком годности Специи, сухие травы и разрыхлитель для теста не могут храниться бесконечно. Из приправ выветривается аромат, а разрыхлитель со временем становится бесполезным. Время от времени проверяйте содержимое ваших шкафчиков. Избавляйтесь от просроченных приправ и специй, даже если они хорошо выглядят и вкусно пахнут. Привычка №6: Вы моете курицу перед приготовлением Эксперты едины во мнении: обмывание сырого мяса способствует распространению опасных бактерий на кухне. Некоторые возбудители кишечных заболеваний настолько живучи, что удалить их с поверхности посуды, кухонной мойки или разделочной доски практически невозможно, даже после многократного промывания моющими средствами. Привычка №7: Вы слишком рано подаете мясо к столу Готовому мясу нужно дать «отдохнуть» в течение 5-7 минут. Это необходимо для распределения соков внутри кусочка. В противном случае при разрезании мясо быстро потеряет свою сочность, став сухим и безвкусным.

Привычка №8: Вы используете слишком много соли Большинство людей считают, что именно соль помогает раскрыть вкус блюда. Но это не совсем так. Кислоты справляются с этим нисколько не хуже. В следующий раз, когда вы захотите добавить в еду дополнительную щепотку соли, попробуйте заменить ее на лимонный сок, капельку уксуса или красного вина. Вкус блюда от этого только выиграет!Привычка №9: Вы не заботитесь о кухонных ножах Профессиональные повара знают, как важен для кулинара правильный кухонный нож. Тупое лезвие не разрезает волокна, а раздавливает их, заставляя продукты терять соки. Для заточки ножей используйте хонинговальный стержень или брусок. Каждый раз перед приготовлением блюда потрите об него нож под углом в 20 градусов. В отличие от металлических точилок для ножей, которые снимают тонкий слой стали с лезвия, хонинговальный стержень мягко обтачивает нож и продлевает срок его эксплуатации. Привычка №10: Вы неправильно измеряете объем и вес продуктов Всегда используйте мерные стаканчики по назначению. Нельзя измерять объем жидкости (воды, масла) в емкости, предназначенной для сухих и сыпучих продуктов — мерные стаканы и ложки не взаимозаменяемы. Неправильное соотношение ингредиентов может негативно сказаться на вкусе и текстуре блюда — особенно, если речь идет о выпечке.