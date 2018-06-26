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Чёрный конь от Аэлиты — черный, но не конь
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Чёрный конь от Аэлиты — черный, но не конь 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
После прошлогоднего тестирования семян от агрофирмы Аэлита мне был прислан просто шикарный набор семян. И я, конечно, решила посадить всё, или почти всё. Хоть по 1-2 расточка.
Перец Чёрный конь заявлен как раннеспелый, высокорослый, кубовидной формы с толщиной стенок до 1 см. Хорош для заморозки.
Посадка всех перцев производилась на рассаду 11 марта и к моменту высадки в Ог (22 мая) имела бутоны и небольшие завязи.
Чёрный конь, рассада
В парничке, Чёрный конь стал окрашивать плоды раньше всех. Даже маленькие перчики из зелёных быстро превращаются в чёрные. Подождав 1,5 недельки я решила срезать и взвесить плоды.
Сладкий перец Чёрный конь от Аэлиты
Как видно по фото, форма перца — коническая, а в разрезе до обещанного 1 см не хватает ещё 8 мм. Вкус посредственный, но пока списываю это на холодную погоду и первые плоды.
Ожидание и реальность
Толщина стенок маловата
Наверное было ошибкой высаживать столь экстравагантные перчики с обычными, так как у других перчиков «бока» стали покрываться чёрными полосками.
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