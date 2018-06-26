Печенье, которое защищает от рака 

Российские ученые из Тимирязевской академии предложили рецепт печенья, употребление которого, по их словам, повышает защищенность организма от появления онкологических заболеваний. Если взять обычное печенье, то окажется, что в нем слишком много совсем неподходящих для укрепления здоровья и даже откровенно вредных ингредиентов — сахара, кондитерского жира, консервантов. Такая выпечка если и будет чем-то помогать, то скорее лишние килограммы. Сотрудники Тимирязевской академии разработали смесь, которую можно использовать для выпечки гораздо более полезного печенья — этот состав содержит льняную муку, пшеничную муку, сухофрукты и воду. Ученые создали такую основу для выпечки в процессе поиска новых способов применения продуктов из льна. По их словам, льняная мука эффективно снижает содержание холестерина в крови, выводит из организма токсины, помогает нормализовать вес. В частности, в продуктах из льна присутствуют полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, которые укрепляют стенки сосудов и минимизируют риски тромбов.
«Мука из семян льна содержит группу фенольных соединений растительного происхождения — антиоксидантов лигнанов, обладающих антиканцерогенными свойствами. Кроме того, она богата полезными микроэлементами — магнием и калием, улучшающими работу сердца», — добавили специалисты.
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