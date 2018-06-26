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Печенье, которое защищает от рака
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Печенье, которое защищает от рака 

МедикФорум 44 минуты назад
Фото: МедикФорум
Российские ученые из Тимирязевской академии предложили рецепт печенья, употребление которого, по их словам, повышает защищенность организма от появления онкологических заболеваний. Если взять обычное печенье, то окажется, что в нем слишком много совсем неподходящих для укрепления здоровья и даже откровенно вредных ингредиентов — сахара, кондитерского жира, консервантов. Такая выпечка если и будет чем-то помогать, то скорее лишние килограммы. Сотрудники Тимирязевской академии разработали смесь, которую можно использовать для выпечки гораздо более полезного печенья — этот состав содержит льняную муку, пшеничную муку, сухофрукты и воду. Ученые создали такую основу для выпечки в процессе поиска новых способов применения продуктов из льна. По их словам, льняная мука эффективно снижает содержание холестерина в крови, выводит из организма токсины, помогает нормализовать вес. В частности, в продуктах из льна присутствуют полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, которые укрепляют стенки сосудов и минимизируют риски тромбов.
«Мука из семян льна содержит группу фенольных соединений растительного происхождения — антиоксидантов лигнанов, обладающих антиканцерогенными свойствами. Кроме того, она богата полезными микроэлементами — магнием и калием, улучшающими работу сердца», — добавили специалисты.
Ранее МедикФорум писал о том, в каких регионах РФ выпекается самый качественный хлеб.
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