Хамур-долма, янтык, акъалла: блюда, которые стоит попробовать в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости Крым. Попробовать все национальные блюда народов Крыма, пожалуй, жизни не хватит. И опытные путешественники, и крымчане, которые, казалось бы, все знают о родном регионе, могут всегда найти для себя что-то новое и вкусное. Недаром Крым вошел в рейтинг регионов России, где пекут самые аппетитные пирожки и готовят вкуснейшие сладости. Сайт РИА Новости Крым подобрал необычные яства, которые несложно найти в курортных городах и поселках Республики.

Сарма и долма

То, что караимы называют сарма, а татары — долма туристам напоминает голубцы в виноградных листьях. Крошечные голубцы готовят с мясным фаршем, чаще всего с бараньим, и заворачивают в молодые маринованные листья винограда. Попробовать сарму можно во многих кафе и ресторанах полуострова, так как она очень популярна у местных жителей. В то же время, восточное кушанье распространено в Азербайджане, Армении, Турции и даже у греков.

Долма. Архивное фото

Некоторые крымско-татарские заведения предлагают еще одну разновидность долмы, когда такой же начинкой наполняют перец, помидоры и баклажаны.

Хамур-долма

Если кто-то подумает, что хамур-долма — это разновидность голубцов, то будет далек от истины. Блюдо представляет собой очень маленькие пельмешки величиной с наперсток, которые подают с бульоном. Некоторые туристы называют хамур-долму «ушками».

Существует предание, что когда девушка из караимской семьи выходила замуж, она готовила для семьи жениха очень мелкие хамур-долма, чтобы показать, что она хорошая хозяйка. Невеста раскатывала тонкое тесто, а затем вырезала обручальным кольцом кружочки, чтобы «пельмешки» получились очень мелкими. Кстати, хамур-долма отличается от русских пельменей не только величиной, но и наличием отверстия, которое оставляют во время лепки для того, чтобы бульон был более наваристым.

Тесто и мука. Архивное фото

Тандырная самса

Уникальный пирожок, приготовленный в тандырной печи, часто называют крымским «фаст-фудом» из-за его широкой распространенности. Туристы, впервые путешествующие по Крыму, наверняка замечали необычные печи на колесах с надписью «самса». Крымские татары научились готовить пирожок в Узбекистане и по возвращению на полуостров сделали это блюдо одним из самых популярных, поэтому часто отдыхающие считают самсу исключительно крымско-татарским кушаньем.

Тандырная самса

Пирожок делается из простого, пресного теста, которое раскатывают в форму блина и выкладывают на него говяжий фарш с луком и специями. Чаще всего самсу заворачивают в форме лепестка, иногда она имеет треугольную форму. Затем изделие смачивают водой и прикрепляют к стенке тандыра.

Сам тандыр, представляющий собой круглую печь-жаровню, был изобретен в Китае. Он также используется на Кавказе и в Индии.

Аяклак (кибины)

Немногочисленный народ полуострова — крымские караимы — прославились на всю страну своей выпечкой. Пирожки в форме полумесяца должны быть не менее 10-11 см. По данным опроса, проводимого среди россиян, кибины, они же аяклак, являются самым распространенным пирожком в Крыму и занимают третье место в рейтинге самой вкусной выпечки в стране. Караимские пирожки, преимущественно, делаются из слоенного теста с начинкой из говяжьего или бараньего мяса, которое не перемалывают в фарш, а мелко режут. Некоторые повара добавляют бараний жир и в тесто. В середине пирожка делают сквозной защип.

Караимский пирожок

Чебурек, Чир-Чир и Янтык

Чебуреки, как и самса, продаются в Крыму и в дорогих ресторанах, и почти в каждой закусочной. Практически все народы, проживающие на полуострове, утверждают что эти жареные пирожки — их национальное блюдо. Только если крымские татары называют их чебуреками, то греки, караимы и крымчаки дали изделию название чир-чир.

"Чир-чир отличается от чебурека в первую очередь названием, хотя каждая хозяйка готовит его по-своему. У нас слово «чебурек» — практически ругательное. Название «чир-чир» дали потому, что во время жарки пирожка в большом количестве масла издаются характерные шкварчащие звуки", — рассказал РИА Новости Крым представитель Национальной культурной автономии караимов «Кардашлар» Дмитрий Габай.

В некоторых заведениях тесто готовят особым способом, смешивая дрожжевое и слоеное. Многие повара добавляют в чебуреки овощи, сыр и другие ингредиенты.

Чебурек. Архивное фото

Янтык отличается от чебурека только способом приготовления: он жарится не в кипящем масле, а на сухой сковороде. Уже готовые янтыки смазывают небольшим кусочком сливочного масла. Изделие полюбилось многих отдыхающим, так как оно менее калорийное и очень аппетитное.

Попробовать караимскую версию изделия можно в этнокультурном кафе «Караман» или в чебуречной «Чир-чир» в Евпатории, крымско-татарские янтыки продаются почти в каждой чебуречной Республики.

Черноморские морепродукты

Рапаны, мидии, устрицы, креветки — те морепродукты, ради которых стоит ехать в Крым. В Крыму устриц выращивают и в акватории Черного моря, и на озере Донузлав. Эксперты отмечают, что крымские устрицы имеют неповторимый пикантный вкус, так как соленость Черного моря ниже, чем в других регионах, где традиционно разводят этого моллюска. Кроме того, белок морских моллюсков усваивается даже легче, чем яичный. В то же время любителям необычных блюд стоит помнить, что у 25% населения Земли выявлена аллергия на свежий морской белок. Поэтому некоторым гурманам стоит выбрать запеченные устрицы.

Устрицы

Свежие черноморские мидии и рапаны можно купить на рынках Крыма и в рыбных магазинах, чтобы приготовить самим или попробовать знаменитый жульен из молюсков в кафе. Мидий выращивают в Севастополе, бухте Ласпи, Феодосии и Керчи. В них содержится высококачественный белок, кальций, фосфор, железо, цинк и йод.

Рапаны — недорогие и вкусные молюски. Мало кто знает, что рапаны живут в красивейших ракушках, которые с советских времен хранятся почти в каждой российской семье и которые мы в детстве прикладывали к уху, чтобы услышать звук моря. Несмотря на свою внешнюю привлекательность, этот моллюск — коварный хищник, поедающий мидий и устриц.

Те, кого уже не удивишь простыми блюдами из морепродуктов, могут попробовать крымский плов из мидий. Плов с морепродуктами совсем не похож на традиционное блюдо.

Плов с мидиями

Шкара из барабульки

Традиционную рыбацкую похлебку — шкару — в Крыму готовят как из черноморской ставридки, так и из барабульки. Это простое в приготовлении блюдо имеет массу разновидностей, однако главным и неизменным правилом остается использование исключительно свежевыловленной рыбы, репчатого лука и специй. Ароматную и пряную шкару из барабульки готовят на Тарханкуте, который расположен в западной части полуострова. Ее приготовление занимает всего 15 минут.

Кстати, барабуля имеет и другое, турецкое, название — султанка. Эту рыбку вкусно готовят также в Ялте, Балаклаве, Феодосии. Чаще всего ее жарят с небольшим количеством специй или готовят на мангале.

Фестиваль рыбной кухни «Барабулька» в Феодосии

Парварда

Большинство туристов, хоть раз бывавших на полуострове, знают про крымско-татарскую сладость — пахлаву, которую продают на каждом шагу. Однако многие не знают, что маленькие конфетки, которые в крымско-тотарских заведениях подают к чаю или кофе вместо сахара называются парварда. Воздушная разноцветная карамель готовится из сиропа, сваренного из сахара и воды, небольшого количества муки, капли уксуса или лимонного сока.

Кстати, эта сладость очень распространена в Узбекистане.

Парварда. Архивное фото

Не только уникальными, аутентичными блюдами славится Крым, но и природными, архитектурными и историко-культурными достопримечательностями. Узнать больше о флоре и фауне, географических данных Республики, погодных условиях можно в материале «Крым. Инструкция к применению. Ч.1». Тем, кто мало знает о возможностях в сфере банковской системы, выборе жилья, продуктах питания и интересных экскурсиях в Крыму, стоит ознакомиться с материалом «Крым. Инструкция к применению. Ч.2».