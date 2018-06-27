Ещё
Найден способ получать от еды больше удовольствия
Далее:
Читайте также:
Ещё

Найден способ получать от еды больше удовольствия 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Южные горизонты
Американские исследователи обнаружили связь между получением удовольствия от еды и способом ее употребления, пишет журнал Personality and Social Psychology Bulletin.
Ученые провели эксперимент, предложив испытуемым попробовать одну и ту же еду различными способами. Так, например, одних участников попросили есть попкорн руками, в то время как другим предложили использовать палочки для еды. После завершения испытания респонденты оценили удовлетворение от закуски.
В исследования приняли участие 65 добровольцев. В результате эксперимента выяснилось, что необычные способы употребления еды помогают получить от нее больше удовольствия. Отмечается, что нетрадиционные методы приемы пищи повышают концентрацию человека на вкусовых ощущениях.
Авторы работы также подчеркивают, что данный метод можно применять и в других сферах жизни. Так, например, исследователи провели ряд экспериментов с употреблением воды и просмотром видеороликов. Во всех случаях применившие фантазию добровольцы получили от занятия больше удовольствия.
В заключении ученые рекомендовали вносить изменения в рутинные занятия. Отмечается, что даже небольшие нововведения позволят взглянуть на привычные вещи под новым углом.
Последние новости
В России введут ограничения на максимальную сумму наличных средств Физики рассказали, для кого опасно МРТ А вас я попрошу остаться. Кому в России не грозит безработица
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядели российские звезды до пластики13
«У жены не осталось подруг, с которыми бы я не…»59
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»166
Названы «страшные» последствия отказа от курения58
Танцовщица увеличила грудь в обхвате на 1,5 метра16
Видео
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:33
Что известно о работе мозга
Здоровье
07:15
Самые нелепые требования музыкантов
Звёзды
00:04
Фанаты шутят над грудью Ратаковски
Звёзды
03:57
Спецслужбы учат видеть человека насквозь
Психология
09:47
Знаменитости, которые отреклись от своих родителей
Звёзды
13:28
Как выглядят дочки голливудских звезд
Звёзды Дети
00:39
Роза Сябитова разозлила фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение