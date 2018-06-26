7 самых распространенных мифов домашнего похудения

Желание избавиться от лишнего веса приобрело вездесущий характер. Массовость порождает искажение информации. Своеобразный закон общественного сознания: погружаясь в некую тематику, человек создает ошибочные суждения. Описанное явление не прошло мимо условий уменьшения веса. Мифы домашнего похудения сильно усложняют прощание с ненавистными килограммами. Люди, стремящиеся устранить лишний вес, должны заранее знать о распространенных заблуждениях.

1. Следует отказаться от жиров

С первого взгляда рассуждение выглядит логичным: не хочешь накапливать жиры, откажись от зловредных создателей целлюлита. Наш организм устроен более сложно, для нормального функционирования людям необходимы жиры. Они — основной источник энергии. При отказе от липидов, возникает:

риск появления синдрома хронической усталости;

ломкость волос, ногтей;

проблемы с зубами;

частые ОРЗ;

медленное заживление ран.

Указанные негативные процессы обусловлены содействием жиров в усваивании витамин, формировании мышечных тканей, нормализации терморегуляции организма.

Полезные легко усваиваемые жиры содержатся в орехах, авокадо, семечках, растительных маслах.

Интенсивное употребление жирного мяса, сливочного масла, сливок, — неправильное решение.

2. Локальное жиросжигание

Комплекс упражнений для похудения живота, приседания ради уменьшения бедер, скручивания для тонкой талии, — описанные формулировки лживы. Общий вес снизится, но объемы отложений конкретных мест не уменьшатся. Произойдет повсеместное сжигание калорий путем выработки энергии телом, прокачка определенных групп мышц. Локальное сжигание жира предполагает приложение огромных усилий. Для начинающего спортсмена последствия выразятся в:

сильной усталости;

крайне болезненной крепатуре;

стрессе.

Например, около 3 тысяч скручиваний с утяжелителями для устранения 100 грамм жира на талии во время одного занятия.

Выполнение упражнений локального характера формирует рельеф мышц, скрывающийся под слоем жировых отложений.

3. Диета «1000 калорий»

Режим питания, в два раза ограничивающий суточную норму калорий, сначала приведет к снижению веса, сильному стрессу, а после — к значительному замедлению метаболизма. Организм переключается на режим выживания. Диетологи осуждают описанную методику, длительностью от 30 дней.

При несбалансированной диете «1000 калорий» возникает:

авитаминоз;

развитие кариеса;

кожные высыпания;

нарушения выработки гормонов.

Возвращение к привычному рациону с замедленным обменом веществ гарантирует быстрый набор веса.

4. Дегидратация, как способ сбросить вес Заблуждения о сжигании жира, иногда не касаются липидов напрямую. Холодное или горячее обертывания, занятие физическими упражнениями в полиэтилене, скрабы с эффектом выведения воды. Описанные варианты обеспечивают кратковременный эффект, длительностью до суток. Через кожу выйдет жидкость, находящаяся в глубоких слоях дермы. Результат похудения составляет до 2 сантиметров. К утру эффект нивелируется, поскольку объем жировых отложений сохранится.

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Подобные попытки похудеть ухудшают поступление кислорода в кожу, усиливают обезвоживание. Дерма, лишенная кислорода и воды, ускоренно стареет.

5. Ограничение питания по времени

Отдельные виды продуктов лучше усваиваются утром или вечером. Белки полезнее всего на завтрак; углеводы успешнее перевариваются днем; клетчатка — вечером. Положительного влияния на устранение лишнего веса вышеперечисленные факты не оказывают. Они сообщают, когда количество полезных веществ, извлекаемых организмом из пищи помимо калорий, будет наибольшим.

Стереотип о вреде приема пищи после 18.00 не имеет значения. Изменение веса связано с объемом полученной и потраченной энергии. При недостаточных затратах печень с помощью гликогена образует жировые отложения. Последний прием пищи в сутки лучше осуществлять за 3-4 часа до сна. Организм имеет внутренние запрограммированные часы привычного режима. Перед сном метаболизм автоматически замедляется. Непереваренная до конца пища остается в желудке, а в утреннее время возникает изжога.

6. Глутамат натрия способствует ожирению

В Китае глутамат натрия (усилитель вкуса) добавляют в еду по аналогии с солью. Компонент не провоцирует образование жировых тканей. Но у человека ухудшается восприятие чувства голода, и он потребляет пищу сверх нормы.

Из-за отсутствия самоконтроля происходит набор веса. Людям, со слабой силой воли рекомендуется избегать продуктов с глутаматом натрия. Сам по себе компонент безвреден.

7. Сброс 10 кг и более за одну неделю реален

Диетологи, обещающие такой эффект, планомерно ведут мошенническую деятельность. Для подтверждения применяются арифметические расчеты.

1 грамм липидов (жиров) при переработке выделит 9 калорий. Избавление от 1 килограмма жира должно сопровождаться реализацией 9 000 калорий при полном отсутствии новых поступлений. Тогда как в день человек должен потреблять 2000-1800 калорий. Следовательно, 5-6 дней нельзя есть вообще. Чтобы избавиться от 10 килограмм, дополнительно потребуются тренировки с недоступным уровнем интенсивности для человека.

При строгой белковой диете без сахара и солей, занимаясь около 8 часов в неделю можно сбросить за 7 дней 3 килограмма. Этот показатель считается высоким. 10 килограмм за раз уберет только липосакция.

Имея проблему лишнего веса, нельзя воспринимать каждую новинку, как панацею. Наиболее правильным, безопасным способом избавления от лишних килограммов, были и есть сбалансированное питание, режим дня и умеренные физические нагрузки, не вгоняющие организм в состояние стресса. Сброс веса будет медленным, но результативным.

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