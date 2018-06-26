6 неизвестных свойств арбуза, которые изменят ваше здоровье

Уже в детстве мы начинаем любить арбузы — сочные и сладкие, летом это идеальный продукт, который дарит чувство свежести. Однако, наверняка, вы не знаете, что делает арбуз с вашим организмом, почему так важно есть как можно чаще. МедикФорум выяснил все полезные свойства этой ягоды, о которой вы могли не знать.

Можно ли есть семена арбуза?

Вы можете употреблять семена арбуза, как они есть, или в виде порошка. Что делает семена еще более особенными, так это содержание белка и витамина В. Семена могут стать недорогой закуской — тем, что вы можете есть между приемами пищи. И не только семена, но даже масло семени изобилует преимуществами. Масло семян экстрагируют после высушивания на солнце семян. Масло пользуется большой популярностью в Западной Африке и чудесным образом работает для вашей кожи и волос. Оно обладает отличными увлажняющими свойствами и легкой текстурой, поэтому его часто используют в детском масле. Масло богато минералами, витаминами и другими незаменимыми жирными кислотами. Одним из важных ингредиентов является линолевая кислота, которая отлично подходит для кожи и даже предотвращает сердечные заболевания и инсульт.

Некоторые люди предпочитают бессемянный арбуз — плод, который изменен таким образом, что в нем нет зрелых семян. И поскольку употребление без косточек фруктов (особенно арбуза) проще и удобнее, оно также имеет более высокую коммерческую ценность. Но с точки зрения здоровья безсемянный арбуз — это потеря. Вы можете просто жевать семена, когда вы едите арьуз. Это самый простой способ сделать это. Или вы можете съесть проросшие семена арбуза. Употребление проросших семян гораздо более эффективно. В таком случае, вы получаете полную дозу белка и других питательных веществ. Вы можете съесть семена после их прорастания, после того как вы удалите жесткие черные шкурки. Этот процесс может занять несколько дней, но это того стоит. Все, что вам нужно сделать, это замочить семена в воде на ночь (некоторые сторонники семян арбуза против вымачивания, так как это может способствовать развитию грибка. Однако вы будете знать что для вас лучше, только если попробуете). Подождите несколько дней, пока семена явно прорастут. После этого вы можете высушить их под солнцем или в духовке и съесть их в качестве здоровой закуски.

1. Арбузный сок: лучший предварительный тренировочный напиток

Собираешься на хардкорную тренировку? Выпейте немного арбузного сока, так как эта ягода состоит из жизненно важной аминокислоты, которая помогает смягчить болезненность мышц после тренировки. Исследования, проведенные на атлетах, говорят о том, что L-цитруллин (эта жизненно важная аминокислота, о которой мы и говорили) является отличным компонентом арбуза, которая не только уменьшает мышечную болезненность, которая следует за энергичными физическими упражнениями, но также помогает вернуть сердечный ритм к нормальной жизни. Если вы не можете двигать руками после этого интенсивного сеанса поднятия тяжестей, расслабьтесь и потягивайте трубочкой какой-нибудь арбузный сок. Кроме того, не забудьте выпить немного прежде, чем попасть в спортзал на следующий день.

Вы могли бы спросить меня: «Если L-цитруллин является тем веществом, которое уменьшает болезненность, могу ли я употреблять добавки вместо сока?» Позвольте мне сказать вам, что поглощение этой аминокислоты организмом является максимальным, когда она принимается в форме арбузного сока, а не в любой другой форме. Фактически, даже когда количество этой аминокислоты было увеличено и смешано, количество абсорбции оставалось таким же, как при потреблении просто арбуза.

2. Великий источник ликопина

Другим компонентом арбуза, который дает вам множество преимуществ для здоровья, является ликопин. Вы видите красный / розовый цвет мякоти? Это происходит из-за этого пигмента, называемого ликопеном (тот же пигмент, который делает помидоры красными). Этот фитохимический препарат находится в легко доступной цис-изометрической форме, что делает арбуз уникальным источником ликопина. Это означает, что сразу после употребления арбуза организм имеет доступ к ликопину, и нет необходимости в обработке (в отличие от ликопина в томате). Ликопин потенциально предотвращает такие заболевания, как диабет, нейродегенеративные расстройства, сердечно-сосудистые осложнения и патогенные атаки. Итак, на этот раз у вас есть красная, водянистая целлюлоза, которая вкусна и полезна, чем не повод есть арбуз?

3. Антиоксиданты

В результате различных процессов в организме образуются свободные радикалы, которые вредны и могут потенциально повредить организм. Чтобы нейтрализовать действие этих свободных радикалов и уменьшить окислительный стресс, необходимо обеспечить организм антиоксидантами. Помимо ликопина и цитруллина, другими антиоксидантами, присутствующими в арбузе, являются аскорбиновая кислота и бета-каротин. Они уменьшают повреждение свободных радикалов в организме, что приводит к проблемам, связанным с кровеносными сосудами, сердечными заболеваниями и нейродегенеративными расстройствами, такими как болезни Паркинсона и Альцгеймера.

4. Природная копия Виагры

Мы уже сказали, что стоит выпить стакан арбузного сока, прежде чем попасть в тренажерный зал, и рассказали, что после интенсивных упражнений он подавит сердечный ритм? Да, это происходит потому, что арбуз увеличивает поток крови к сердцу. Не только к сердцу. Цитруллин, аргинин и оксид азота, которые присутствуют в арбузном соке влияют на расслабление кровеносных сосудов, они способствуют кровотоку во всем теле и, что более важно, к интимным органам. Это как раз то, как работает виагра — способствуя циркуляции крови в нижней части тела.

5. Склад витаминов и минералов. И мало калорий

Всего 30 кал на 100 граммов арбуза. 30? Когда в последний раз вы ели что-нибудь вкусное, у которого было только столько калорий? При этом, в арбузе целая гамма витаминов и минералов.

Здесь есть витамины А (улучшает зрение), В, С и D, калий, фосфор, цинк и железо. Кроме того, не забывайте о 92% содержания воды. Кроме того, каждая часть ягоды является съедобной и имеет одну или другую пользу для здоровья. Семена полны белка, а кожура — отличный источник пищевых волокон.

6. Отлично подходит для беременных женщин

Арбуз оказывается союзником беременной женщины, решая несколько проблем, таких как утренняя тошнота, невыносимая изжога, а также мышечные судороги. Стакан свежего сока утром — это все, что нужно, чтобы прекратить тошноту и дискомфорт. Ранее были названы 8 привычек, которые изменят жизнь.