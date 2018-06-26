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Рецепты здоровья: чабрец от болей в суставах
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Рецепты здоровья: чабрец от болей в суставах 

7dach.ru 25 минут назад
Фото: 7dach.ru
Чабрец, или тимьян, известен своим противовоспалительным, обезболивающим, успокаивающим, расслабляющим действием. Препараты этого растения эффективны при заболеваниях суставов и спины (артритах, артрозах, ревматизме, радикулите, остеохондрозе), а также растяжениях связок и мышечных болях.
Препараты чабреца эффективны при заболеваниях суставов и спины
Для наружного употребления готовят спиртовые настойки чабреца, масляную вытяжку; для лечебных ванн применяются также настои и отвары травы.
Настойка чабреца
100 г сушеной измельченной травы залить 0,5 л качественной водки, укупорить, настаивать в темном месте при комнатной температуре в течение 1 недели, процедить. Использовать наружно — для растирания больных суставов при артритах, артрозах. Также этой настойкой лечат кожные заболевания.
Мазь с чабрецом для лечения больных суставов
200 г сливочного масла или нутряного жира тщательно смешать с 50 мл спиртовой настойки чабреца (см.предыдущий рецепт). Хранить в холодильнике. Втирать в область сустава для снятия боли.
Настойка на травах при артритах (наружное)
Тщательно смешать взятое в равных долях сушеное измельченное растительное сырье:
траву чабреца;
траву багульника болотного;
плоды можжевельника обыкновенного;
шишки хмеля обыкновенного;
корень лопуха большого.
Наполнить этим сбором поллитровую банку, залить сырье водкой, укупорить, настаивать в темном месте при комнатной температуре в течение 1 недели, процедить, отжать. Использовать
только наружно
— для растирания больных суставов.
Масло с чабрецом
0,5 стакана сушеной измельченной травы залить 0,5 л рафинированного растительного масла, тщательно укупорить и настаивать на солнце в течение 2-3 недель, ежедневно встряхивая. Процедить. Использовать наружно — для растирания больных суставов, спины (при остеохондрозе, радикулите).
Ванна с чабрецом и аиром при артрите
Смешать взятые в равных долях траву чабреца и корень аира болотного (сырье должно быть сушеным и измельченным). 250 г смеси залить 3 л воды, довести до кипения, снять с огня, процедить. Вылить отвар в ванну с температурой воды +36…+37 градусов. Принимать перед сном в течение 10-15 минут. Отвар действует как отвлекающее и болеутоляющее средство. О свойствах растения и его применении читайте также:
Чабрец, или тимьян ползучий: полезные свойства растения и противопоказания к его применению
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