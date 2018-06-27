Как приготовить настоящий лагман в домашних условиях

Лагман — это блюдо, которое пришло к нам из средней Азии, его готовят разные народы, и у каждой национальности есть свой традиционный рецепт приготовления лагмана. В основе блюда лежит длинная лапша домашнего приготовления, а также мясо и различные овощи. ​

Существует отдельный рецепт приготовления настоящей лапши для лагмана по всем кулинарным правилам, но тогда на приготовление горячего придется потратить много времени. Мы же опишем простые пошаговые рецепты с фото, в которых максимально подробно будет описан процесс создания лагмана классического.

Стоит учесть, что каждая хозяйка готовит это блюдо по своему особенному рецепту. Очень часто в лагман добавляют такие овощи, как редька и баклажаны, дополнительно используется фасоль для усиления вкусовых качеств блюда. Классический же рецепт включает в себя сладкий перец, томатную пасту или свежие томаты, а также репчатый лук, морковь и мясо. Другие добавки меняют вкус блюда, и делают его более насыщенным и интересным.

Общие принципы приготовления

Чтобы получить вкусный лагман по классическому рецепту, хозяйка должна не только точно выполнять рецепт с пошаговыми фото, но еще и знать некоторые хитрости приготовления горячего:

Лапша. Этот продукт является основой лагмана, и его можно приготовить своими руками или же использовать готовые макаронные изделия, которые не развариваются слишком сильно. Приготовление лапши занимает много времени, поэтому проще купить готовое изделие.

Мясо. Это обязательный ингредиент блюда, оно должно присутствовать в лагмане всегда. Для приготовления горячего используют говядину, свинину, баранину, а чтобы сделать блюдо более легким, рекомендуется курица или индейка.

Картофель. В классическое блюдо этот продукт входит практически всегда, но бывают и некоторые исключения. Чтобы лагман получился наваристым и вкусным, картофель нарезают на мелкие кубики.

Редька. Разрешено применение этого продукта, хотя обычно хозяйки готовят лагман без него. Если есть возможность включить овощ в рецептуру, то с ним вкус блюда выйдет более насыщенным.

Томат. Традиционная рецептура включает в себя свежие томаты, но если их дома нет, можно использовать обычную пасту из томатов. Количество продукта регулируется по вкусовым предпочтениям.

Другие овощи. Чаще всего в состав лагмана входит репчатый лук и морковь, также может быть добавлен сладкий перец и немного чеснока. Овощи важно добавлять в правильной последовательности.

Лагман традиционный

Это классический рецепт лагмана, который достаточно прост в исполнении, если в точности следовать пошаговому рецепту с фото, и не нарушать рецептуру.

Ингредиенты:

картофель — 1 штука;

говядина без кости — 320 грамм;

лук репчатый — 1 штука;

лапша для лагмана — 480 грамм;

зеленая редька — 1 штука;

чеснок острый — 2 зубчика;

морковь — 1 штука;

томат свежий — 2 штуки;

молотый перец черный — по вкусу;

чесночные стрелки — 4 штуки;

перец сладкий — 2 штуки;

масло растительное — 3 ложки;

соль крупная — по вкусу.

Процесс приготовления:

Сначала следует промыть мясо и нарезать на куски средние по размеру. Далее очищают морковь и нарезают соломкой вместе с болгарским перцем.

Репчатый лук и редьку очищают, а затем очень мелко нарезают кубиком. В казан наливают растительное масло и отправляют туда мясо, обжаривают кусочки в течение нескольких минут. Как только на мясе образуется золотистая корочка, можно отправить в казан измельченный лук и морковь, все слегка обжаривают.

Через три минуты можно добавить к мясу с овощами свежий перец и редьку. На этом этапе в блюдо добавляют немного молотого перца и других специй, перемешивают и накрывают крышкой казан. Огонь при этом следует уменьшить.

Картофель очищают и нарезают кубиками, также поступают со свежими томатами, если есть время, стоит удалить с томатов кожицу.

Чеснок очищают и очень мелко шинкуют зубчики, также стоит взять стручки и нарезать их размером в два сантиметра.

Подготовленные продукты отправляют в казан с мясом и овощными компонентами, все составляющие перемешивают.

В казан наливают воду, необходимо, чтобы жидкость полностью покрывала овощи и мясо, тушат все в течение двадцати минут на медленном огне, емкость при этом закрывают крышкой.

После этого готовят лапшу для лагмана отдельно. Когда она будет готова, лапшу выкладывают на блюдо, а сверху выкладывают мясо и овощи в соусе. Можно посыпать блюдо сверху рубленной зеленью. В итоге получается очень вкусный лагман по классическому пошаговому рецепту с фото, который можно подать к ужину.

Лагман из баранины

Такое блюдо получается достаточно жирным, так как баранина не диетическое мясо, стоит это учесть при приготовлении горячего.

Ингредиенты:

баранина без кости — 760 грамм;

репа свежая — 2 штуки;

картофель — 5 штук;

редька мapгeлaнcкaя — 2 штуки;

морковь свежая — 2 штуки;

паста из томатов — 4 ложки;

репчатый лук — 2 штуки;

лапша для лагмана — 430 грамм;

сладкий перец — 1 штука;

зелень свежая — 1 пучок;

зира и молотый перец — по вкусу;

соль крупная — по вкусу.

Процесс приготовления:

Для начала на сковороде обжаривают мясо баранины, которое предварительно нарезали кусочками, если дома имеется немного говядины, можно добавить и это мясо в лагман, тогда вкус блюда будет более насыщенным.

Обжаренное мясо отправляют в казан, тем временем в сковороде обжаривают редьку вместе с репой, при этом овощи должны быть нарезаны крупными кусочками. Процесс обжаривания длится не более семи минут. Овощи отправляют в казан к мясу.

На сковороду выкладывают картофель, его обжаривают до золотистого оттенка, и тоже отправляют в емкость для варки блюда.

Следом обжаривают лук с морковью, добавляют туда томатную пасту и перекладывают в казан к другим компонентам.

В емкость наливают горячий бульон так, чтобы он полностью покрывал все продукты. Далее казан ставят на огонь и накрывают крышкой. Варят продукты в течение сорока минут, пока мясо не дойдет до готовности.

Когда до полного приготовления блюда останется около десяти минут, блюдо солят и к нему добавляют нашинкованный болгарский перец.

Заправляют лагман по классическому рецепту чесноком, важно строго следовать пошаговому рецепту с фото, тогда продукты полностью раскроют свои вкусовые качества и ароматы.

Зира с перцем растирается в ступке и добавляется в блюдо. На тарелку выкладывается готовая лапша, а сверху заливается густой подливой с мясом и овощами. Готовый лагман посыпают зеленью.

Лагман из говядины

Достаточно простой вариант приготовления блюда, в итоге получается не слишком жирное, но наваристое блюдо. В рецепте используется сельдерей, но его не обязательно добавлять в лагман.

Ингредиенты:

морковь — 2 штуки;

говядина без кости — 1,2 кг;

паста из томатов — 4 ложки;

кориандр и зира — по вкусу;

растительный жир — 110 мл;

томаты свежие — 4 штуки;

лук репчатый — 2 штуки;

чеснок молодой — 1 головка;

болгарский перец — 2 штуки;

сельдерей — 1 штука;

молотый перец и крупная соль — по вкусу.

Процесс приготовления:

Для начала начинают подготовку продуктов для лагмана по классическому рецепту, для этого мясо и овощи нарезают небольшими кусочками. После этого необходимо следовать пошаговому рецепту с фото.

На огонь ставят казан и наливают в него растительное масло, следует хорошо его прогреть, а затем опустить в него мясо. Готовится говядина при постоянном помешивании до получения румяной корочки.

После этого в блюдо добавляют необходимые приправы и морковь, все еще немного жарят, пока морковь не посветлеет.

Чтобы придать блюду цвет и аромат, кладется немного томатной пасты, все тщательно перемешивают и оставляют на огне на пару минут.

Когда время истечет, следует добавить измельченный болгарский перец и томаты, составляющие осторожно перемешивают и жарят около пяти минут, после чего кладут туда же репчатый лук и сельдерей.

Последним ингредиентом добавляется измельченный чеснок, его лучше всего продавить прессом. Готовая овощная масса с мясом, заливается крутым бульоном (можно использовать воду), и дополнительно солится по вкусу.

Тушат лагман под крышкой в течение полутора часов, иногда требуется больше времени на приготовление блюда.

Готовая лапша раскладывается в порционные тарелки, а на нее перекладывают готовый лагман. Украшается блюдо с помощью рубленной зелени.

Лагман в мультиварке

Сегодня можно готовить любые блюда быстро и просто с помощью мультиварки. Этот прибор сможет легко справиться даже с классическим рецептов лагмана, но только при условии, что хозяйка будет строго следовать пошаговому рецепту с фото.

Ингредиенты:

лук репчатый — 1 штука;

мясо любое — 620 грамм;

морковь — 1 штука;

перец сладкий — 2 штуки;

лапша любая — 210 грамм;

томаты свежие — 2 штуки;

картофель — 2 штуки;

чеснок — 2 зубчика;

специи — по вкусу;

соль крупная — по вкусу.

Процесс приготовления:

Можно начать приготовление лагмана по классическому рецепту с подготовки продуктов, для этого пошаговый рецепт с фото рекомендует промыть и нарезать мясо кусочками небольшого размера. После этого мясо обжаривают в чаше мультиварки с прогретым маслом.

Чеснок нарезают мелкими кубиками, лук можно нарезать кольцами. Также следует измельчить томаты, картофель, морковь и сладкий перец.

Подготовленные овощи следует поочередно укладывать к уже подготовленному мясу, сначала идет чеснок и лук, оба ингредиента слегка обжаривают, чтобы получить красивый оттенок.

После этого в емкость перекладывают другие овощи, и жарят все еще около десяти минут. После этого добавляют в чашу бульон или воду так, чтобы жидкость полностью покрывала ингредиенты. На этом этапе разрешено добавить специи и приправы, а затем закрыть прибор и оставить блюдо готовиться на режиме «тушение». Процесс приготовления длится около 90 минут.

Пока мясо с овощами будет готовиться, следует довести до готовности лапшу. Как только лагман и лапша будет готова, можно выложить все на блюдо и подать к столу.

Со свининой и картошкой

В данном классическом варианте приготовления лагмана по пошаговому рецепту с фото, используется свинина. Мясо достаточно жирное и сочное, поэтому из него получается очень наваристое блюдо.

Ингредиенты:

картофель — 3 штуки;

томаты спелые — 3 штуки;

лапша — 490 грамм;

свинина без кости — 1 кг;

острый кетчуп — 3 ложки;

базилик и молотый перец — по вкусу;

свежий укроп и петрушка — по 1 пучку;

перец чили и соль — по вкусу;

розмарин — 5 грамм.

Процесс приготовления:

В кастрюлю или казан следует поместить кусочки свинины, а затем обжарить их в растительном масле до получения золотистой корочки. Туда же следует отправить мелко нарезанный лук, и жарить до мягкости овоща.

Как только мясо дойдет до полуготовности, можно отправить в казан морковь, измельченную на терке, и картофель. Готовят эти компоненты в течение десяти минут.

Далее к емкость помещают измельченные томаты, с которых следует снять кожицу, чтобы она не мешала в блюде. Нарезать томаты можно произвольно, так как они быстро потеряют свою форму.

Помидоры варят с остальными ингредиентами около семи минут, после чего заливают в казан воду или подготовленный горячий бульон. Кладут в блюдо томатную пасту и варят все в течение двадцати минут под крышкой.

По истечению этого времени, в лагман по классическому рецепту кладут лавровый лист и измельченную зелень. По пошаговому рецепту с фото, перемешивать составляющие нет необходимости, достаточно просто накрыть емкость крышкой и тушить еще десять минут.

Тем временем хозяйка подготавливается вермишель или лапшу, а затем перекладывает макаронные изделия в казан с лагманом. Сверху блюдо посыпают свежей зеленью в измельченном виде.

Готовое блюдо следует подавать не только с зеленью, но и со сметаной. Как говорят повара, можно подать лагман с пшеничным или черным хлебом, кроме того блюдо прекрасно сочетается с лепешкой. Лучше всего не смешивать лапшу с мясной подливой, так макаронные изделия сохранят свою форму и останутся вкусными. Подают блюдо в глубоких тарелках, так как лагман получается достаточно жидким.