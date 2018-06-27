Как приготовить перец, фаршированный мясом и рисом

Существует множество рецептов с фото, по которым хозяйки могут приготовить перец, фаршированный мясом и рисом. Такое блюдо получается очень сытным, ароматным и вкусным, а чтобы мясная начинка получилась вкусной, необходимо правильно подготовить продукты для этого блюда. ​

Перец готовится разными способами, его варят и тушат в соусе, запекают в духовке, а также готовят в мультиварке. Можно сделать заготовки из перца на зиму, достаточно очистить овощ от семян, а затем сложить в пакет и заморозить. Зимой же заготовки начинают фаршем и рисом, а затем готовят любым выбранным методом.

Традиционный рецепт

Это один из самых распространенных и простых вариантов приготовления перца. Блюдо получается очень вкусным, а если хочется получить более насыщенный вкус подливы, следует добавить больше томатной пасты, чем указано в рецептуре.

Ингредиенты:

фарш свиной — 570 грамм;

специи — по вкусу;

перец сладкий — 7 штук;

лук репчатый — 1 штука;

паста из томатов — 2 ложки;

рис длиннозерный — 12 стакана;

соль крупная — по вкусу;

морковь свежая — 1 штука.

Процесс приготовления:

Чтобы приготовить перец фаршированный мясом и рисом, необходимо строго следовать рецепту с фото. Сначала подготавливают фарш, лучше всего взять пополам свинину и говядину, но если такой возможности нет, используется только свинина.

Тем временем подготавливают болгарские перцы, их промывают и очищают от семян.

Рис несколько раз промывают в воде, а затем варят его до полуготовности. Крупу обязательно закладывают в холодную воду, рис необходим для того, чтобы скрепить мясную начинку.

Репчатый лук очищают от шелухи, а затем очень мелко нарезают. Также следует очистить морковь и измельчить овощ теркой. Оба продукта отправляют на сковороду и обжаривают до готовности.

Мясной фарш смешивается с овощной поджаркой, после чего в него добавляют сваренный рис. При добавлении овощей, используется только половина от полученной массы.

Если дома нет томатной пасты, ее можно заменить свежими томатами, но в этом случае с овощей снимается кожица, а подготовленная мякоть натирается на терке.

Оставшаяся часть овощной заготовки смешивается с томатной пастой и тушится несколько минут. Если применяются свежие помидоры, то они делают блюдо более сладким, в этом случае стоит добавить в заготовку больше соли.

Подготовленный перец фаршируется фаршем, можно сделать это с помощью ложки или руками. Из остатков мясной начинки, следует скатать тефтели и потушить их вместе с перцами.

Заготовки отправляют в кастрюлю, а затем к ним перекладывают овощи, тушеные с томатной пастой. Заливают перцы небольшим количеством воды и начинают тушить под крышкой. Если плоды небольшого размера, то процесс приготовления длится около сорока минут, крупные перцы готовятся более часа.

В духовке лодочками

Такой вариант приготовления фаршированного мясом перца с добавлением риса очень популярен, если следовать рецепту с фото, можно получить блюдо, которое понравится гостям на большом торжестве или вечернем ужине.

Ингредиенты:

куриное филе или мясо — 860 грамм;

сыр твердый любого сорта — 145 грамм;

сметана жирная — 2 ложки;

томат спелый — 1 штука;

болгарский перец — 6 штук;

лук репчатый — 1 штука;

соль крупная — по вкусу;

итальянские травы — 3 грамма;

рис — 12 стакана.

Процесс приготовления:

Сначала следует очистить томат от кожицы, также очищается головка лука, оба овоща измельчают с помощью ножа. Также следует перекрутить мясорубкой филе курицы.

К полученным ингредиентам добавляют соль и необходимые приправы, последней вводят сметану. Начинка хорошо перемешивается и убирается в сторону.

Рис промывают в воде несколько раз, а затем отваривают до готовности. Крупа в готовом виде добавляется в начинку и все повторно перемешивают.

Сладкие перцы промывают в воде, после чего разрезают на две половинки и удаляют семена. Хвостики при этом удалять нет необходимости.

Овощи заполняют подготовленной начинкой, а затем перекладывают на противень, который был застелен пергаментом.

Готовить такие перцы следует в течение получаса, иногда требуется чуть больше времени. За пять минут до полного приготовления блюда, перцы посыпают тертым сыром. Как только сыр расплавится и подрумянится, можно подавать блюдо к столу. В итоге получается очень вкусный перец, фаршированный мясом и рисом, приготовленный по рецепту с фото.

С добавлением сметаны

В составе начинки будут присутствовать пряности и ароматные травы, которые придают вкус и изысканный аромат. Можно изменить состав блюда, используя специи по своему вкусу.

Ингредиенты:

фарш из свинины — 330 грамм;

сметана жирная — 110 грамм;

перец сладкий — 4 штуки;

морковь свежая — 1 штука;

паста из томатов — 12 стакана;

рис длиннозерный — 12 стакана;

травы и пряности — по вкусу;

соль крупная — по вкусу;

перец молотый — по вкусу;

лимонная кислота — 2 грамма.

Процесс приготовления:

Для начала перцы промывают хорошо и очищают от семян и плодоножек.

В отдельной миске смешивается свиной фарш с промытым рисом. Туда же добавляют морковь, измельченную с помощью терки. Дополнительно к фаршу добавляют свежую зелень и специи, солят и добавляют в смесь молотый перец. Последней добавляется ложка жирной сметаны, и такое же количество томатной пасты. Составляющие перемешивают до однородной консистенции.

Полученным фаршем наполняют перец, после чего перекладывают заготовки в казан или гусятницу. Тем временем готовится соус из сметаны и томатной пасты, дополнительно туда добавляют немного лимонной кислоты. Можно взять больше пасты и сметаны, чем указано в рецептуре.

Необходимо получить много соуса, смесь должна заполнять емкость более, чем на половину. Дополнительно наливают в емкость с перцами и соусом, половину стакана воды. После этого в казан кладут рубленный чеснок и острые приправы, если хозяйка хочет получить ароматное и острое блюдо.

Перцы готовят на среднем огне в течение сорока минут или более, процесс приготовления проходит под крышкой. В итоге получаются очень ароматные фаршированные мясом перцы с рисом. Рецепт с фото дает возможность понять процесс приготовления блюда, чтобы получить вкусные перцы.

Перец с овощами

Один из лучших вариантов приготовления перца, который фаршируется не только мясом, но и овощами, дополнительно в состав начинки будут входить грибы.

Ингредиенты:

морковь свежая — 2 штуки;

перец сладкий — 1 кг;

грибы свежие — 320 грамм;

лук репчатый — 2 штуки;

крупа рисовая — 150 грамм;

вода очищенная — 1 литр;

паста томатная — 4 ложки;

молотый перец — 5 грамм;

соль крупная — по вкусу;

свежая зелень — 1 пучок;

масло подсолнечное без запаха — 3 ложки;

фарш говяжий — 430 грамм.

Процесс приготовления:

Чтобы приготовить перец, фаршированный мясом и рисом, по такому рецепту с фото, следует начать подготовку овощей. Для этого лук очищают и промывают, а затем измельчают острым ножом, также следует очистить морковь и натереть ее на терке.

Грибы нарезают кусочками, после чего отправляют их на сковороду и обжаривают несколько минут, пока жидкость не выпарится. После этого туда же отправляют лук и морковь, все тушат около десяти минут, пока овощи не станут мягкими.

Рис варят до полуготовности, зелень промывают и нарезают очень мелко. Овощи с грибами следует соединить с зеленью, добавить туда же фарш и рис, составляющие перчат и добавляют туда соль. Все тщательно перемешивают, чтобы получить однородную смесь.

Тем временем подготавливают перцы, их промывают очищают от семян, после чего фаршируют мясной начинкой.

Заготовки складывают в кастрюлю и оставляют на время, тем временем готовится томатная заливка.

В литре горячей воды разводят томатную пасту, после чего добавляют туда соль и молотый перец. Заливают полученным соусом перцы и ставят на огонь, предварительно закрыв емкость крышкой. Варят перцы около получаса, если заготовки крупного размера, то может понадобиться больше времени.

Мы описали несколько вариантов приготовления перца, фаршированного мясом и рисом, по рецептам с фото даже начинающая хозяйка сможет сделать это блюдо. Существуют также рецепты, в составе которых вообще не используется мясо, в таком случае перцы фаршируют начинкой из овощей или грибов. Для диетического питания рекомендуется применять для начинки куриное филе или мясо индейки. Эти продукты не содержат в себе жира, поэтому низкокалорийны. В качестве ароматных добавок в блюдо добавляют чеснок, ароматные травы и острые пряности. А чтобы оттенить вкус соуса, следует использовать свежую зелень.