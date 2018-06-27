Польза и вред масла грецкого ореха: применение

Грецкие орехи часто используются в народной медицине для лечения различных заболеваний, но не многие знают о полезных свойствах масла грецкого ореха. Этот продукт очень полезен для организма, но и у него имеются противопоказания, в которых будет подробно рассказано в этой статье.

В составе масла содержатся аминокислоты, микроэлементы и витамины, которые важны для организма. Эфир можно применять местно, или использовать его внутрь, чтобы провести лечение заболеваний внутренних органов.

Химический состав

Как уже было сказано выше, масло грецкого ореха обладает массой полезных свойств, о которых мы напишем подробнее. Но также оно имеет противопоказания к использованию, поэтому перед применением продукта, следует посоветоваться с доктором. В составе эфира присутствует:

Линолевая кислота. Это вещество обладает противовоспалительным действием, а также помогает жирам в организме лучше усваиваться. Кислота замедляет процессы старения в клетках, укрепляет защитные силы организма и улучшает эластичность сосудов.

Линоленовая кислота. Еще одно вещество, которое помогает снизить уровень вредного холестерина в крови, а также улучшает кровообращение в организме. Дает возможность улучшить работу мозга, оказывает восстанавливающее действие на костную ткань и предотвращает развитие инфаркта.

Ретинол. Помогает организму вырабатывать больше коллагена.

Аскорбиновая кислота. Оказывает благоприятное воздействие на иммунитет организма, помогает улучшить обмен веществ.

Токоферол. Приводит в норму гормональный фон.

Йод. Помогает бороться с бессонницей, улучшает работу нервной системы.

Кальций. Важен для костной системы организма человека, а также оказывает укрепляющее действие на эмаль зубов.

Каротиноиды. Не дают клеткам быстро состариться.

Железо. Оказывает укрепляющее действие на иммунитет, улучшает работу щитовидной железы.

Лечебные свойства продукта

Масло грецкого ореха обладает определенными противопоказаниями и полезными свойствами, для начала мы поговорим о том, какие заболевания оно вылечивает:

Заболевания кишечника и желудка, а также других органов пищеварения. Экстракт помогает очистить стенки желудка и кишечника от шлаков и токсинов, а в дополнение не дает вредному холестерину проникать в кровь, и вызывать закупорку сосудов.

Заболевания дыхательных путей. Масло оказывает укрепляющее действие на иммунную систему человека, тем самым увеличивая устойчивость организма к вирусам и бактериям.

Кожные болезни и инфекции. Эфирное масло из грецкого ореха помогает в лечении кожных заболеваний. Оно отлично справляется с прыщами и угревой сыпью на лице, его принято использовать для лечения ран и трещин. Делая маски из этого продукта, можно предотвратить появление морщин, а в дополнение сократить их количество.

Заболевания мочеполовой системы. На основе экстракта готовятся специальные средства, которые помогают очистить почки, а также улучшить процессы кровообращения в половых органах. Дополнительно такие средства приводят в норму гормональный фон.

Заболевания нервной системы. Применение эфирного масла дает возможность нормализовать ночной сон и избавиться от бессонницы. Кроме того средство избавляет от приступов мигрени и снимает сильную усталость. Благотворно масло влияет и на нервные клетки головного мозга.

Нарушение работы щитовидной железы. Экстракт рекомендует использовать для восстановления функций эндокринной железы, дополнительно средство помогает привести в норму количество глюкозы в крови.

Заболевания сердца и сосудов. Масло оказывает положительное действие на сосуды, делая их более эластичными, это помогает снизить давление и улучшить кровообращение. Экстракт не дает тромбам образовываться в сосудах, что позволяет избежать развития инфаркта и инсульта.

Заболевания зрительного аппарата. Можно использовать экстракт ореха в том случае, если у человека возникли проблемы со зрением. Также средство применяется в профилактических целях.

Экстракт из ореха при наружном использовании помогает:

устранить пигментные пятна с кожи лица и тела;

улучшает рост волос и делает их более крепкими;

помогает ухаживать за кожей;

предотвращает развитие кожных заболеваний;

защищает от воздействия ультрафиолета;

укрепляет ногтевую пластину.

Правила использования и противопоказания

Масло грецкого ореха имеет не только полезные свойства, но и противопоказания. Средство не следует использовать при аллергической реакции на орехи, а также при непереносимости продукта. Не рекомендуется применять продукт для лечения детей до года, после года ребенку дают не более одной капли масла.

Беременные женщины используют по чайной ложке эфира ежедневно. Дети от четырех до шести лет принимают по шесть капель масла, а от шести до десяти лет можно давать по половине чайной ложки продукта.